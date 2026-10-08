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तीर्थ स्थल सोरों जी में धार्मिक वैभव का नया दौर, पर कनेक्टिविटी का अब भी इंतजार, उठी ट्रेनों के ठहराव की मांग

तीर्थ स्थल सोरों जी ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : जनपद स्थित सोरों जी (सूकर क्षेत्र) भगवान वराह की पावन क्रीड़ास्थली और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, जो अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और लोक-आस्था के कारण देशभर में खास पहचान रखता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे आधिकारिक रूप से तीर्थ स्थल घोषित कर चुके हैं. उसके बाद यहां धार्मिक पर्यटन को लगातार नए पंख लग रहे हैं. सालभर देशभर से श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन कुछ सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं.

तीर्थ स्थल सोरों जी में धार्मिक वैभव (Video Credit; ETV Bharat) ​सोरों सूकर क्षेत्र के स्थानीय निवासी और साधु-संतों का कहना है कि सोरों रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव न होना एक बड़ी समस्या है. ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए सरकार से मांग है कि लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज यहां सुनिश्चित कराया जाए. इसी तरह यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक भव्य और सुविधाजनक बस अड्डे के निर्माण कराया जाए, ताकि रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ​सोरों में ही भगवान वराह ने अवतार लिया था और पृथ्वी का उद्धार किया था. इसलिए अन्य बड़े तीर्थों को तरह यहां की भूमि को पवित्र माना जाता है. इसके अलावा, यह पावन नगरी गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के रूप में भी विख्यात है. हालांकि तुलसीदास जी के जन्मस्थान को लेकर विद्वानों और इतिहासकारों के बीच आज भी अलग-अलग मत और दावे मौजूद हैं. दशहरा, पूर्णिमा और अन्य विशेष पर्वों के अवसर पर यहां देश के कोने-कोने से हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और पवित्र हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हैं.