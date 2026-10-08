तीर्थ स्थल सोरों जी में धार्मिक वैभव का नया दौर, पर कनेक्टिविटी का अब भी इंतजार, उठी ट्रेनों के ठहराव की मांग
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सोरों में ही भगवान वराह ने अवतार लिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:03 PM IST
कासगंज : जनपद स्थित सोरों जी (सूकर क्षेत्र) भगवान वराह की पावन क्रीड़ास्थली और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, जो अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और लोक-आस्था के कारण देशभर में खास पहचान रखता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे आधिकारिक रूप से तीर्थ स्थल घोषित कर चुके हैं. उसके बाद यहां धार्मिक पर्यटन को लगातार नए पंख लग रहे हैं. सालभर देशभर से श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन कुछ सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं.
सोरों सूकर क्षेत्र के स्थानीय निवासी और साधु-संतों का कहना है कि सोरों रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव न होना एक बड़ी समस्या है. ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए सरकार से मांग है कि लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज यहां सुनिश्चित कराया जाए. इसी तरह यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक भव्य और सुविधाजनक बस अड्डे के निर्माण कराया जाए, ताकि रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सोरों में ही भगवान वराह ने अवतार लिया था और पृथ्वी का उद्धार किया था. इसलिए अन्य बड़े तीर्थों को तरह यहां की भूमि को पवित्र माना जाता है. इसके अलावा, यह पावन नगरी गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के रूप में भी विख्यात है. हालांकि तुलसीदास जी के जन्मस्थान को लेकर विद्वानों और इतिहासकारों के बीच आज भी अलग-अलग मत और दावे मौजूद हैं. दशहरा, पूर्णिमा और अन्य विशेष पर्वों के अवसर पर यहां देश के कोने-कोने से हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और पवित्र हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हैं.
सोरों सूकर क्षेत्र को उत्तर भारत के प्रमुख अस्थि विसर्जन स्थलों में गिना जाता है. हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात सहित देश के कई अन्य राज्यों से लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां लेकर यहां पहुंचते हैं. मान्यता है कि सोरों के जल में अस्थि विसर्जन करने के महज 72 घंटे के भीतर अस्थियां पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं.
सोरों नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी हर्षिता देवड़ा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के भीतर सूकर क्षेत्र में लगभग ढाई करोड़ श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि सामान्य दिनों में भी प्रतिदिन औसतन 3 से 4 हजार यात्री इस तीर्थ स्थल पर दर्शन, पूजन के लिए पहुंचते हैं.
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