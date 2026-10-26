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कुमारधुबी स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद, PCCM ने रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव पर दी जानकारी

डॉ. उदय शंकर झा एवं अन्य ( Etv Bharat )

धनबाद: कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर चार प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को लेकर बड़ी पहल हुई है. पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (Principal Chief Commercial Manager-PCCM) डॉ. उदय शंकर झा ने सोमवार को स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि चार ट्रेनों के ठहराव के प्रस्ताव को स्थानीय स्तर पर अनुमति मिलने के बाद रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया गया है. अब बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है. वहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों में खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को जल्द सुधार करने के निर्देश दिए.

चार ट्रेनों के ठहराव पर अहम जानकारी