कुमारधुबी स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव की उम्मीद, PCCM ने रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव पर दी जानकारी
धनबाद के कुमारधुबी स्टेशन पर चार ट्रेनों के रुकने की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की उम्मीद है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 6:51 PM IST
धनबाद: कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर चार प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को लेकर बड़ी पहल हुई है. पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (Principal Chief Commercial Manager-PCCM) डॉ. उदय शंकर झा ने सोमवार को स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि चार ट्रेनों के ठहराव के प्रस्ताव को स्थानीय स्तर पर अनुमति मिलने के बाद रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया गया है. अब बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है. वहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों में खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को जल्द सुधार करने के निर्देश दिए.
चार ट्रेनों के ठहराव पर अहम जानकारी
कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से चार प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की जाती रही है. सोमवार को स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व रेलवे के PCCM डॉ. उदय शंकर झा ने इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए बताया कि चार ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन ट्रेनों का ठहराव शुरू हो सकेगा.
इस दौरान भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने भी क्षेत्र की जनता की समस्याओं और यात्रियों की असुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने बताया कि सांसद ढुल्लू महतो ने भी कुमारधुबी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था.
अमृत भारत योजना के कार्यों का निरीक्षण
PCCM डॉ. उदय शंकर झा ने कुमारधुबी स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को जल्द सुधार करने का निर्देश दिया.
स्टेशन परिसर में खाली पड़ी रेलवे जमीन के बेहतर उपयोग के लिए शॉपिंग मॉल, पार्क और वाहन पार्किंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया. इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने हेतु लिफ्ट लगाने का निर्देश दिया गया.
पार्किंग व्यवस्था पर भी निर्देश
स्टेशन परिसर में वाहन पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी PCCM ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि निर्धारित नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन चालक 15 मिनट तक बिना शुल्क के वाहन खड़ा कर सकते हैं. रेलवे का जोर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और परिसर को व्यवस्थित करने पर है.
अब कुमारधुबी के यात्रियों की नजर रेलवे बोर्ड के फैसले पर है. चार ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिलने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. वहीं, अमृत भारत योजना के तहत विकास कार्य पूरे होने के बाद स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार की संभावना है.
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