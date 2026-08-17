भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की मांग तेज, अब खेल सुविधाओं के लिए करेंगे जनआंदोलन
भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंजरी सेंटर और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को देने की मांग तेज हुई है.
Published : August 17, 2026 at 3:40 PM IST
भिवानी: भिवानी में खेल सुविधाओं के विस्तार और हरियाणा को वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महत्वपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी दिलाने की मांग तेज हो गई है. युवा कल्याण संगठन के संरक्षक एवं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब में हस्ताक्षर अभियान चलाया. अभियान के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री तक हरियाणा, खासकर भिवानी की खेल प्रतिभाओं की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया.
हस्ताक्षर अभियान से उठी आवाज: भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल प्रधान ने कहा कि, "हरियाणा ने देश को बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं. भिवानी की धरती से निकले खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग सहित विभिन्न खेलों में देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है. ऐसे में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा को महत्वपूर्ण भागीदारी मिलनी चाहिए. भिवानी की खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को देखते हुए यहां आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, शोध, कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का मजबूत केंद्र बन सकती है."
कॉमनवेल्थ में भिवानी के खिलाड़ियों का प्रदर्शन: वहीं, दूसरी ओर खेल सुविधाओं की मांग को लेकर किसानों, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन किया तथा डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा और विशेषकर भिवानी के खिलाड़ियों का योगदान लगातार रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी के खिलाड़ियों ने पांच गोल्ड सहित सात पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है.
किसान नेता ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी: किसान नेता जोगेंद्र तालु ने कहा कि, "हमारी मांग है कि 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को दी जाए, भिवानी में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाए और धनाना गांव में स्टेडियम बनाया जाए. दो गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर बेटियों के गांव में खेल स्टेडियम नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है. विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप-सी या ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी मिला. मांगें पूरी नहीं हुईं तो इसे देशभर में बड़ा जनआंदोलन बनाया जाएगा."
धनाना गांव में स्टेडियम नहीं होने पर सवाल: वहीं, वकील देवेंद्र सोढ़ी ने कहा कि, "धनाना देश का पहला गांव है, जहां की दो बेटियों ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन वहां खेल स्टेडियम तक नहीं है. भिवानी में अकेले बॉक्सिंग की करीब 50 अकादमियां हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा. सोढ़ी ने खेल सुविधाओं के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की."
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