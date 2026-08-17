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भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की मांग तेज, अब खेल सुविधाओं के लिए करेंगे जनआंदोलन

भिवानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग ( ETV Bharat )