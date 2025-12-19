ETV Bharat / state

Speed Breaker Demand : वकीलों ने कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर लगाया जाम, XEN को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

वकीलों की मांग थी की नई कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर दोनों और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, ताकि आमजन की सुरक्षा हो सके और आए दिन होने वाले हादसों पर भी अंकुश लग सके. वकील अपनी मांग को लेकर अड़े रहे और लोग जाम में परेशान होते रहे. आखिरकार यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला और रूट डायवर्ट कर दिया गया. करीब 2 घंटे तक कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर वकील जाम लगाकर सड़क पर रहे.

अजमेर में जिला सेशन कोर्ट के बाहर माहौल उसे वक्त गरमा गया जब एक वकील के पैर पर वाहन चढ़ गया. हालांकि, वकील को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस हादसे के कारण वकीलों में नाराजगी उत्पन्न हो गई. कुछ भी देर में कोर्ट परिसर से वकील सड़कों पर आ गए. वकीलों के सड़क पर उतरने से दोनों और मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया. वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

अजमेर: सेशन कोर्ट के बाहर सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाने से शुक्रवार को वकील भड़क गए. गुस्साए वकीलों ने नए कोर्ट भवन के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया. कुछ ही देर में सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध-प्रदर्शन भी किया. जिला बाहर संगठन से जुड़े सभी वकील सड़कों पर आ गए और माहौल गर्म हो गया. सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन (शहर) विपिन जिंदल मौके पर आए तो वकीलों की उनसे तीखी नोकझोंक हो गई. गुस्साए वकीलों ने एक्सईएन के साथ मारपीट कर दी. मौके से पुलिसकर्मी बमुश्किल एक्सईएन को सुरक्षित निकालकर ले गए.

एक्सईएन को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा : नाराज वकीलों की मांग को लेकर आश्वासन देने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन शहर विपिन जिंदल भी मौके पर पहुंचे, जहां एक्सईएन और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई. इस बीच कुछ वकीलों ने एक्सईएन की पिटाई कर डाली. वकीलों की भीड़ से बचने के लिए एक्सईएन को भागना पड़ा. भागते हुए भी एक्सईएन पर थप्पड़ बरसते रहे. इस दौरान क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी अरविंद चारण समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने एक्सईएन को बामुश्किल भीड़ से बचाया और सुरक्षित उन्हें निकाल कर ले गए. हालांकि, अभी तक एक्सईएन ने किसी के खिलाफ पुलिस को शिकायत नहीं दी है.

इनका कहना है : जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने बताया कि पुरानी कोर्ट के सामने ही नया कोर्ट भवन है, जहां वकीलों के बैठने के लिए और उनके चैंबर के लिए कोई जगह नहीं दी गई है. लिहाजा, वकीलों और पक्षकारों को मुख्य सड़क पार करके पैदल कोर्ट आना जाना पड़ता है. ओझा ने बताया कि मुख्य सड़क पर दोनों और से तेज रफ्तार से छोटे और बड़े वाहनों का आना-जाना रहता है. इस कारण कई हादसे भी होते रहते हैं. नई कोर्ट के बाहर प्रशासन को लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सड़क के दोनों और स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए थे. इससे पहले भी स्पीड ब्रेकर के लिए प्रशासन को चेताया गया था, लेकिन प्रशासन हर दिन टालता रहा. शुक्रवार को एक वकील के पैर पर वाहन चढ़ गया. इससे वकीलों में गहरा रोष व्याप्त हो गया है और वकील सड़क पर उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन की शिथिलता देखकर लग रहा कि यहां प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है.

स्पीड ब्रेकर से रुक सकते हैं हादसे : जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूर्व में भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन आमजन और वकीलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग गंभीर नहीं है. इससे पहले भी यहां मुख्य सड़क पर कई हद से होते रहे हैं. वकीलों को पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट में सड़क पैदल पार करके आनाजाना पड़ता है. दो वकील पूर्व में सड़क हादसे में घायल हो चुके हैं. यही वजह है कि वकीलों में प्रशासन की और लापरवाही से नाराजगी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव डॉ. सुनील लारा ने कहा कि मुख्य सड़क पर तेजी से वाहनों का आना-जाना रहता है. यह सड़क हाईवे का हिस्सा है. आमजन की सुरक्षा के लिए प्रशासन को यहां स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए थे, लेकिन आमजन की रक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है. यही वजह है कि वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ा.

प्रशासन के कानों में नही रेंग रही जू : जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि नए कोर्ट में वकीलों के लिए चैंबर और बैठने का स्थान तक नहीं है. ऐसे में वकीलों को मुख्य सड़क पैदल ही पार करके आना जाना पड़ता है. इस कारण हमेशा मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही के कारण हादसे का अंदेशा बना रहता है. वकीलों की नई कोर्ट में बैठने की व्यवस्था होगी, तब स्थाई समाधान होगा, लेकिन तब तक अस्थाई तौर पर हादसों को रोका जा सकता है. जबकि प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कानों में जू नही रेंग रही है.