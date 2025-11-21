ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल में ‘रक्त संकट’, इमरजेंसी से दो किलोमीटर दूर है ब्लड बैंक!

देवघर सदर अस्पताल में ब्लड बैंक को शिफ्ट करने की मांग उठी है.

Demand for shifting of blood bank to premises of Sadar Hospital in Deoghar
देवघर सदर अस्पताल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 5:17 PM IST

देवघर: संथाल परगना का स्वास्थ्य हब देवघर, जहां एक तरफ एम्स और अत्याधुनिक सरकारी व निजी अस्पतालों के दम पर व्यवस्था मजबूत मानी जाती है. वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल एक ऐसी बुनियादी समस्या से जूझ रहा है, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है. इमरजेंसी वार्ड से दो किलोमीटर दूर स्थित ब्लड बैंक मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है.

असल संकट यह है कि देवघर सदर अस्पताल के भीतर ब्लड बैंक की सुविधा अब तक स्थापित नहीं हो पाई है. परिसर के भीतर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक पर ही निर्भरता है. लेकिन कई मौकों पर वहां भी जरूरी रक्त उपलब्ध नहीं होता, जिससे अस्पताल प्रबंधन को सरकारी ब्लड बैंक तक दौड़ लगानी पड़ती है. यह देरी कई बार गंभीर मरीजों की जान पर भारी पड़ती है.

देवघर सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि उपायुक्त को औपचारिक पत्र भेजा गया है. उन्होंने कहा कि “सदर अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक बनाने का अनुरोध किया गया है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय होगा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जा सके”.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV Bharat)

उधर, रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक के चेयरमैन जितेश कुमार ने भी प्रशासन को साफ संकेत दिया है कि यदि जिला प्रशासन चाहे तो रेड क्रॉस अपनी जगह खाली कर सकता है. उनका कहना है कि “वर्तमान में जहां रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड बैंक है, वह जगह भी तत्कालीन डीसी राहुल पुरवार ने आवंटित किया था. यदि प्रशासन नए सिरे से जगह निर्धारित करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं”.

सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि यदि ब्लड बैंक को अस्पताल परिसर में स्थान मिल जाता है तो ब्लड सेपरेशन यूनिट और ब्लड संग्रह करने की क्षमता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम तुरंत उठाए जा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा कई बार प्रशासन के संज्ञान में लाया जा चुका है, उम्मीद है कि जल्द ही संज्ञान भी लिया जाएगा.

देवघर जैसे धार्मिक-पर्यटन जिले में सड़क हादसे और अत्याधुनिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से इमरजेंसी मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में ब्लड बैंक का इमरजेंसी विभाग से दो किलोमीटर दूर होना किसी भी लिहाज से उचित नहीं माना जा सकता. जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द ब्लड बैंक को सदर अस्पताल के भीतर ही स्थापित किया जाए, ताकि हर सेकंड महत्वपूर्ण साबित हो सके.

