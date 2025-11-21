ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल में ‘रक्त संकट’, इमरजेंसी से दो किलोमीटर दूर है ब्लड बैंक!

देवघर: संथाल परगना का स्वास्थ्य हब देवघर, जहां एक तरफ एम्स और अत्याधुनिक सरकारी व निजी अस्पतालों के दम पर व्यवस्था मजबूत मानी जाती है. वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल एक ऐसी बुनियादी समस्या से जूझ रहा है, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है. इमरजेंसी वार्ड से दो किलोमीटर दूर स्थित ब्लड बैंक मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है.

असल संकट यह है कि देवघर सदर अस्पताल के भीतर ब्लड बैंक की सुविधा अब तक स्थापित नहीं हो पाई है. परिसर के भीतर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक पर ही निर्भरता है. लेकिन कई मौकों पर वहां भी जरूरी रक्त उपलब्ध नहीं होता, जिससे अस्पताल प्रबंधन को सरकारी ब्लड बैंक तक दौड़ लगानी पड़ती है. यह देरी कई बार गंभीर मरीजों की जान पर भारी पड़ती है.

देवघर सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी ने समस्या को स्वीकार करते हुए बताया कि उपायुक्त को औपचारिक पत्र भेजा गया है. उन्होंने कहा कि “सदर अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक बनाने का अनुरोध किया गया है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय होगा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जा सके”.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV Bharat)

उधर, रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक के चेयरमैन जितेश कुमार ने भी प्रशासन को साफ संकेत दिया है कि यदि जिला प्रशासन चाहे तो रेड क्रॉस अपनी जगह खाली कर सकता है. उनका कहना है कि “वर्तमान में जहां रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड बैंक है, वह जगह भी तत्कालीन डीसी राहुल पुरवार ने आवंटित किया था. यदि प्रशासन नए सिरे से जगह निर्धारित करना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं”.