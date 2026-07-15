स्वीकृति मिली, बोर्ड लगा, फिर भी नहीं बनी सड़क, धमतरी के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
ग्राम पंचायत मड़ईभाठा के आश्रित गांव मोखा के ग्रामीण वर्षों से जर्जर और संकरी सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 6:05 PM IST
धमतरी: धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के मोखा गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2022 में सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड भी लगा दिया गया था, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ.
ग्रामीणों ने कहा कि मोखा गांव की सड़क अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है. सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है. बारिश के मौसम में सड़क पर जलभराव होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है.ग्रामीणों का कहना है कि करीब चार साल पहले सड़क चौड़ीकरण और निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ.
रोड जर्जर हो चुकी है. एक ही रोड है, वह भी खराब है. 2024 में बोर्ड भी लग गया था, लेकिन आजतक हम सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं-संजय कुमार सोरी, ग्रामीण मोखा
ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों को उठानी पड़ रही है. गांव तक एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे आपात स्थिति में लोगों की जान पर भी खतरा बन जाता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है. युवा कांग्रेस ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील की.
ग्रामीणों ने बताया कि रोड की स्वीकृति हुई और बोर्ड भी लगाया गया लेकिन न रोड बनी है और न ही विकास हुआ है. हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और जल्द रोड बनाने की मांग की है ताकि स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत न हो. रोड में बहुत गड्ढे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं. कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं. स्वीकृति के बाद काम क्यों रोका गया, इसकी जांच होनी चाहिए-प्रवीण साहू, उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस, धमतरी
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच कराई जाएगी. संबंधित विभाग से रिपोर्ट मंगाकर निर्माण में हुई देरी के कारणों का पता लगाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.