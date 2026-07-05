ETV Bharat / state

E20 पेट्रोल: इंजन डैमेज व माइलेज घटने की शिकायतें बढ़ीं, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति की तत्काल समीक्षा की मांग

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति की तत्काल समीक्षा कराने की अपील ( ETV Bharat )