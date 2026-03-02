ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा की मांग, पार्टी नेताओं ने माना - JMM के साथ मिलकर लड़ते तो कुछ और होता रिजल्ट

रिपोर्ट - उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड में नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो गया है. चुनाव परिणामों के बाद अब सभी दल इसकी समीक्षा में जुट गए हैं. कांग्रेस में भी समीक्षा बैठक की मांग उठने लगी है. कांग्रेस को भी इस बात का मलाल है कि रांची और मेदिनीनगर में पूरी संभावना के बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मेयर चुनाव नहीं जीत पाए.

लोहरदगा नगर परिषद में भी पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही रहा. यहां से सांसद और विधायक दोनों कांग्रेस पार्टी के ही हैं, बावजूद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष नहीं बन सका. गुमला की भी कहानी कुछ ऐसी ही रही. इन तमाम नाकामियों को लेकर अब कांग्रेस के अंदर से चुनाव परिणामों की जल्द विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाने की मांग उठने लगी है.

कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने समीक्षा बैठक बुलाने की मांग करते हुए वर्ष 2025 में चले संगठन सृजन वर्ष की उपलब्धियों पर ही सवाल उठा दिया. जगदीश साहू ने कहा कि बहुत सारे जिलों और नगर निकाय क्षेत्रों में क्या स्थिति-परिस्थिति थी कि मतदान के दिन बूथ लेवल पर एजेंट ही नहीं थे या मतगणना के दौरान हर टेबल पर हमारा आदमी था या नहीं, इसकी समीक्षा जरूरी है.

जगदीश साहू ने कहा कि संगठन सृजन वर्ष का फायदा निसंदेह मिला है, लेकिन उसे और मजबूत करने की जरूरत है. चतरा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने ढंग से चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लोहरदगा जैसे क्षेत्र में हमारा अध्यक्ष क्यों नहीं बना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि समीक्षा हो.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने माना कि महागठबंधन के दलों के अलग-अलग लड़ने का फल हमें मिला कि हम कई निकाय क्षेत्रों खासकर नगर निगम में अपना मेयर नहीं बनवा सके.