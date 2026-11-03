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जामिया के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों का हल्लाबोल! 11 छात्रों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो करेंगे भूख हड़ताल

अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों का हल्लाबोल! ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में ‘Save AUD’ आंदोलन कर रहे छात्रों ने प्रॉक्टर सत्यकेतु के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है. विश्वविद्यालय के 11 छात्रों के निलंबन और आंदोलन के दौरान कथित मारपीट से नाराज छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे.

मंगलवार को छात्रों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की आवाज दबाने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि वे पिछले छह महीने से बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित कैंपस और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर प्रशासन से बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समाधान निकालने के बजाय 11 छात्रों को निलंबित कर दिया गया.