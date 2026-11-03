जामिया के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों का हल्लाबोल! 11 छात्रों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो करेंगे भूख हड़ताल
छात्रों ने प्रशासन की अनदेखी के विरोध में 28 सितंबर से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था
Published : November 3, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में ‘Save AUD’ आंदोलन कर रहे छात्रों ने प्रॉक्टर सत्यकेतु के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है. विश्वविद्यालय के 11 छात्रों के निलंबन और आंदोलन के दौरान कथित मारपीट से नाराज छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे.
मंगलवार को छात्रों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की आवाज दबाने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. छात्रों का कहना है कि वे पिछले छह महीने से बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित कैंपस और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर प्रशासन से बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समाधान निकालने के बजाय 11 छात्रों को निलंबित कर दिया गया.
11 छात्रों के निलंबन को बताया गलत कार्रवाई
‘Save AUD’ आंदोलन से जुड़े छात्र विवेक ने बताया कि विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर पिछले छह महीने से प्रशासन के सामने लगातार मांगें रखी जा रही थीं. उन्होंने बताया कि छात्रों से करीब 45 से 50 हजार रुपये तक फीस ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पीने का पानी और सुरक्षित वॉशरूम जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. गर्ल्स वॉशरूम में दरवाजों की कुंडी नहीं है, जबकि कई जगह छत की हालत खराब है और बीम दिखाई देने लगी हैं. छात्रों ने जब हादसे की आशंका जताते हुए प्रशासन से शिकायत की तो मरम्मत कराने के बजाय संबंधित वॉशरूम बंद कर दिया गया. उन्होंने बताया कि कई बार ज्ञापन देने और अधिकारियों से मिलने की कोशिश के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया.
28 सितंबर से चल रहा था ‘Save AUD’ आंदोलन
छात्रों ने प्रशासन की अनदेखी के विरोध में 28 सितंबर से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था. छात्रों का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की मांग करना नहीं था, बल्कि कैंपस में सुरक्षा, शिक्षा और छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी से जुड़े मुद्दों को भी उठाना था. छात्रा ब्लेसी ने बताया कि आंदोलन के दौरान प्रशासन ने कई दिनों तक पूरे कैंपस को बंद कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान छात्रों को परिसर के अंदर सीमित कर दिया गया, खाना पहुंचने में बाधा डाली गई और एक जरूरतमंद छात्र के लिए एंबुलेंस को भी कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया गया.
‘जय भीम कॉमरेड’ की स्क्रीनिंग रोकने पर मारपीट का आरोप:
छात्रों के मुताबिक, 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर में ‘जय भीम कॉमरेड’ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की जानी थी. यह फिल्म अंबेडकर आंदोलन पर आधारित है. आरोप है कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए प्रॉक्टर की ओर से सुरक्षा गार्ड भेजे गए. इस दौरान छात्रों के साथ मारपीट की गई और छात्राओं के कपड़े फाड़े गए. ब्लेसी ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पहचान को लेकर धमकियां भी दी गईं. छात्रों ने सवाल उठाया कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में अंबेडकर आंदोलन पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग आखिर क्यों नहीं होने दी गई.
14 अक्टूबर को 11 छात्रों को दिया गया निलंबन नोटिस:
विवेक ने बताया कि 14 अक्टूबर को प्रॉक्टर सत्यकेतु धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलन में शामिल छात्रों के नाम पूछने के बाद 11 छात्रों को निलंबन के नोटिस थमा दिए. छात्रों का आरोप है कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि किस गलती के लिए निलंबित किया गया है. ब्लेसी ने बताया कि वह भी निलंबित किए गए 11 छात्रों में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. विवेक ने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद उन्हें कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया गया. इससे उनकी अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं.
मुख्य गेट खोलने और पीएचडी छात्रों की समस्याएं दूर करने की मांग
छात्रों की प्रमुख मांगों में विश्वविद्यालय का मुख्य गेट खोलना भी शामिल है. उनका कहना है कि मुख्य गेट बंद होने के कारण उन्हें पीछे के रास्ते से कैंपस में आना-जाना पड़ता है. यह रास्ता सुरक्षित नहीं है और यहां छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आई हैं. इसके अलावा छात्र पीएचडी शोधार्थियों पर लागू अनिवार्य अटेंडेंस और लोकेशन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. पीएचडी छात्रों को मिलने वाली फीस में छूट खत्म किए जाने और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया. छात्रों का कहना है कि कई पाठ्यक्रमों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
प्रॉक्टर के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
मंगलवार को मीडिया के सामने छात्रों ने अपनी मांगें दोहराते हुए प्रॉक्टर सत्यकेतु पर पद और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने और निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई की गई.
छात्रों की प्रमुख मांग है कि सभी 11 छात्रों का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए, प्रॉक्टर सत्यकेतु इस्तीफा दें, विश्वविद्यालय का मुख्य गेट खोला जाए और कैंपस में पानी, वॉशरूम सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसके साथ ही पीएचडी छात्रों की नीतियों पर पुनर्विचार और शिक्षकों की भर्ती की मांग भी की गई है. छात्रों ने साफ किया कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे.
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