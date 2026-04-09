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दिव्यांगों को पंचायत-शहरी चुनाव में 4% आरक्षण की मांग तेज, भाजपा नेताओं ने लिखा सीएम को पत्र

दिव्यांगजनों को पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में आरक्षण देने की मांग के समर्थन में भाजपा के दो नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा.

Reservation in Panchayat Elections
दिव्यांगजनों को पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में आरक्षण देने की मांग (Photo Courtesy- Hemant Bhai goyal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 3:13 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में दिव्यांगजनों को पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है. इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सक्रियता बढ़ी है. दिव्यांग अधिकार महासंघ ने सत्ताधारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा. इसके साथ हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है. दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में कहा है कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है. दिव्यांगजन भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में वे अभी पीछे हैं. ऐसे में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा में लाना समय की मांग है.

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ये लिखा पत्र में: पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में लगभग 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन निवास करते हैं, जबकि देश में इनकी संख्या कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है. शिक्षा, प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित करने के बावजूद दिव्यांगजन राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा सके हैं, इसलिए सरकारी नौकरियों की तर्ज पर स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया जाना जरूरी है. इस मांग का एक ऐतिहासिक पक्ष भी है. वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इस विषय पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी. प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल में रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका.

सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत भाई गोयल (ETV Bharat Jaipur)

समाज में नई उम्मीद जगी: इस पूरे मुद्दे को लंबे समय से उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत भाई गोयल ने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को मांग पत्र दिया है. गोयल ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 41 के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला दिया है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को पारित दिव्यांग अधिकारों से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख करते हुए समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2009, 2018 और 2021 में भी इस संबंध में सकारात्मक अनुशंसाएं की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया. अब वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के बाद यह मुद्दा फिर से प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जिससे दिव्यांग समाज में नई उम्मीद जगी है कि उन्हें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा.

Reservation in Panchayat Elections
भाजपा के दो नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा (Photo Courtesy- Hemant Bhai goyal)

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दिव्यांगजनों को आरक्षण का मांग
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