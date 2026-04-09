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दिव्यांगों को पंचायत-शहरी चुनाव में 4% आरक्षण की मांग तेज, भाजपा नेताओं ने लिखा सीएम को पत्र

जयपुर: प्रदेश में दिव्यांगजनों को पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है. इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सक्रियता बढ़ी है. दिव्यांग अधिकार महासंघ ने सत्ताधारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा. इसके साथ हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है. दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में कहा है कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है. दिव्यांगजन भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में वे अभी पीछे हैं. ऐसे में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा में लाना समय की मांग है.

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ये लिखा पत्र में: पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में लगभग 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन निवास करते हैं, जबकि देश में इनकी संख्या कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है. शिक्षा, प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित करने के बावजूद दिव्यांगजन राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा सके हैं, इसलिए सरकारी नौकरियों की तर्ज पर स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया जाना जरूरी है. इस मांग का एक ऐतिहासिक पक्ष भी है. वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इस विषय पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी. प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल में रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका.