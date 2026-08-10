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खराब सड़क बनवाने रहवासियों ने दिया धरना, 7 दिन में काम शुरु करने की मांग,आंदोलन की चेतावनी

महासमुंद से तुमगांव जाने वाला मार्ग काफी जर्जर स्थिति में है. खराब सड़क को बनवाने के लिए स्थानीय रहवासियों ने आंदोलन किया है.

DEMAND FOR REPAIR OF BAD ROAD
खराब सड़क बनवाने रहवासियों ने दिया धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 7:11 PM IST

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महासमुंद : महासमुंद शहर एवं पटरी पार क्षेत्र की जर्जर और बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर पटरी पार संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. संघर्ष मोर्चा ने धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.धरना प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने तत्काल सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग की है.

सड़क खराब होने से आवागमन की समस्या

ज्ञापन में विशेष रुप से नयापारा, गुलशन चौक सहित पटरी पार क्षेत्र की प्रमुख सड़क की बदहाली का मुद्दा उठाया गया है.मोर्चा ने कहा कि लंबे समय से सड़कें खराब होने के कारण आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.जगह-जगह एक से दो फीट तक गहरे गड्ढे हो चुके हैं, इसलिए दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं. सड़क हादसों का खतरा बना हुआ है.

खराब सड़क बनवाने रहवासियों ने दिया धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्य मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और बुजुर्ग आवागमन करते हैं.जर्जर सड़कों और उड़ती धूल के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है- मुस्ताक खान,पार्षद

repair of bad road residents
संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क की बदहाली का असर स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर भी पड़ रहा है.धूल और खराब रास्तों के कारण दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित होने के साथ ही दुकानों में रखा सामान भी खराब हो रहा है- मनीराम साहू,रहवासी

Demand repair of dilapidated road
रहवासियों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 दिनों के अंदर ठोस कदम उठाने की मांग

ज्ञापन के अनुसार गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क और नाली का अंतर तक समाप्त हो जाता है, जिससे राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है.पटरी पार संघर्ष मोर्चा ने मांग की है कि गुलशन चौक, नयापारा सहित पटरी पार क्षेत्र की सभी प्रमुख क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य को तत्काल स्वीकृति देकर शुरू किया जाए. तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में 7 दिनों के भीतर ठोस एवं लिखित रूप से सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर चक्काजाम एवं क्रमिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है. धरना में मौजूद पार्षद और स्थानीय लोगों ने बताया कि हम कई बार सम्बंधित विभाग को शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

Demand repair of dilapidated road
जर्जर सड़क को बनवाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रहवासियों ने स्थायी निर्माण शुरू होने तक जनहित में सड़कों के गड्ढों को भरने का पैचवर्क कार्य आगामी 48 घंटे के भीतर प्रारंभ करने की मांग की गई है. समस्याओं को लेकर पूर्व में कई बार संबंधित लोक निर्माण विभाग (PWD) को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों में नाराजगी है.

महासमुंद तुमगांव मार्ग है महत्वपूर्ण
गौरतलब है कि महासमुंद तुमगांव मार्ग काफी व्यस्ततम है. शहर की करीब 40 प्रतिशत आबादी जो नयापारा, अयोध्या नगर और इमलीभाठा में निवासरत हैं उनके लिए यह यह एक मुख्य मार्ग है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग इसी मार्ग का उपयोग कर महासमुंद आते हैं.यह मार्ग महासमुंद शहर और नगर पंचायत तुमगांव को जोड़ता है. इसमें दिनभर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है. साथ ही यह मार्ग नेशनल हाईवे 53 को भी जोड़ता है.वहीं इसी मार्ग से होकर महासमुंद से बलौदाबाजार, सरायपाली और सारंगढ़ जाते हैं.

आपको बता दें कि महासमुंद से तुमगांव तक लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 19.86 करोड़ रूपए की लागत से 9.65 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का काम चालू है. जो काफी हद तक पूरा हो चुका है. लेकिन गुलशन चौक से बेमचा तक की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसमें चलना लोगों के लिए दुभर है. सड़क में जगह जगह गड्ढे बन चुके जिससे लोग, स्कूली बच्चे गिर कर घायल हो रहे हैं.

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