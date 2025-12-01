ETV Bharat / state

शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, कॉलेज स्टूडेंट्स ने जताया विरोध, एसडीएम ने दिया आश्वासन

बीजापुर : बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में इंद्रावती महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज मार्ग पर स्थापित शराब दुकान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.छात्रों का आरोप है कि शराब दुकान के कारण आसपास असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई है. छात्राओं और छात्रों को रोजाना असुरक्षा और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ रहा है. इस विरोध के दौरान दर्जनों छात्रों ने सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाकर SDM को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि “शराब दुकान तुरंत हटाओ, रास्ता सुरक्षित बनाओ” छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी.



छेड़खानी की बड़ी घटनाएं

विरोध के दौरान एक छात्रा ने अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा कि एक मोटरसाइकिल में तीन युवक सवार होकर मुर्गा बाजार जा रहे थे. मैं कॉलेज से घर जा रही थी, तो उन्होंने जबरन कहा ‘चलो हम लोग छोड़ देते हैं’ और छेड़छाड़ करने लगे. यह बात घर में बताई तो घर वालों ने कहा कि कुछ दिन कॉलेज मत जाओ. डर की वजह से मैं कई दिन कॉलेज नहीं आई. छात्रा की बात सुनकर उपस्थित विद्यार्थी और अभिभावक गुस्से में दिखाई दिए और सभी ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को और मजबूत किया.