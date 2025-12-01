शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, कॉलेज स्टूडेंट्स ने जताया विरोध, एसडीएम ने दिया आश्वासन
बीजापुर में कॉलेज के पास खुले शराब दुकान का छात्रों ने विरोध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 1, 2025 at 3:27 PM IST
बीजापुर : बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में इंद्रावती महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज मार्ग पर स्थापित शराब दुकान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया.छात्रों का आरोप है कि शराब दुकान के कारण आसपास असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई है. छात्राओं और छात्रों को रोजाना असुरक्षा और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ रहा है. इस विरोध के दौरान दर्जनों छात्रों ने सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाकर SDM को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि “शराब दुकान तुरंत हटाओ, रास्ता सुरक्षित बनाओ” छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी.
छेड़खानी की बड़ी घटनाएं
विरोध के दौरान एक छात्रा ने अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा कि एक मोटरसाइकिल में तीन युवक सवार होकर मुर्गा बाजार जा रहे थे. मैं कॉलेज से घर जा रही थी, तो उन्होंने जबरन कहा ‘चलो हम लोग छोड़ देते हैं’ और छेड़छाड़ करने लगे. यह बात घर में बताई तो घर वालों ने कहा कि कुछ दिन कॉलेज मत जाओ. डर की वजह से मैं कई दिन कॉलेज नहीं आई. छात्रा की बात सुनकर उपस्थित विद्यार्थी और अभिभावक गुस्से में दिखाई दिए और सभी ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को और मजबूत किया.
शिक्षा के मंदिर तक पहुंचने के रास्ते पर असुरक्षा होना बेहद शर्मनाक है और यह स्थिति पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है.कॉलेज प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया- निर्मला,छात्रा
प्रशासन ने दिया आश्वासन
वहीं SDM ने छात्रों के विरोध और ज्ञापन को लेकर कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई जल्द की जाएगी, ताकि कॉलेज मार्ग सुरक्षित और भयमुक्त बनाया जा सके. इस विरोध के बाद क्षेत्र में लापरवाह व्यवस्था तथा सुरक्षा मुद्दों को लेकर नई बहस छिड़ गई है. छात्र एकजुटता अब प्रशासन के लिए बड़ा संदेश बनकर उभरी है.
