कोरिया में जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मांग, भ्रष्टाचार और अभद्रता का आरोप

कोरिया में जनपद पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधियों के बीच ठन गई है.

कोरिया में जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
कोरिया : बैकुंठपुर जनपद पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधियों में ठन गई है. जनप्रतिनिधि सीईओ पर भ्रष्टाचार और पैसे लेकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं.वहीं दूसरी तरफ सीईओ का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं,किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार है.इस विवाद में जनपद सीईओ ने कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित शिकायत कलेक्टर को सौंपी है.वहीं जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर सीईओ को हटाने की मांग की.


वित्तीय अनियमितता का आरोप : बैकुंठपुर कलेक्टोरेट में सरपंचों और जनपद सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीईओ पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए तत्काल हटाने की मांग की.विवाद गहराने के बाद अब मामला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है.जनपद अध्यक्ष उदय सिंह सिंदराम ने कहा कि सीईओ सिद्धार्थ खैरवार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं.

जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीईओ जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं.सीईओ के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है- उदय सिंह सिंदराम,जनपद अध्यक्ष

सीईओ पर अभद्रता के भी आरोप : उपाध्यक्ष प्यारे साहू ने कहा कि सीईओ के कारण जनपद पंचायत का कामकाज प्रभावित हो रहा है,विकास कार्य ठप पड़े हैं. अधीनस्थ जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. अभद्रता करने से जरा भी सीईओ संकोच नहीं करते हैं.यही नहीं कर्मचारियों पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ हस्ताक्षर करके कलेक्टर से झूठी शिकायत की गई है.ऐसे सीईओ को तत्काल हटाया जाना चाहिए. वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने कहा कि सीईओ के खिलाफ सरपंचों में भारी आक्रोश है और वे उनके हटाने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे.

कोरिया में जनपद पंचायत सीईओ को हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीईओ के कारण जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.अंत्योदय कार्ड बनाने के लिए लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है. कार्ड बनने के बाद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं.सीईओ सिद्धार्थ खैरवार को तत्काल हटाया जाना चाहिए- गणेश रजवाड़े ,जनपद सदस्य

वहीं इस पूरे मामले में सीईओ सिद्धार्थ खैरवार ने कहा कि वे अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया है.

हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और विकास कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं. जनप्रतिनिधियों के आरोप निराधार हैं.वो इसलिए हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके गलत कार्यों को नहीं होने दे रहे हैं - सिद्धार्थ खैरवार, जनपद सीईओ

एक तरफ जनप्रतिनिधियों ने करोड़ों के गोलमाल और अभद्रता का आरोप लगाया है.तो दूसरी तरफ सीईओ ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं,उन पर नकेल कसने का काम उन्होंने किया है.हालांकि अब तक दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आरोप ही लगाए गए हैं.लेकिन सबूत के तौर पर कोई भी कागज सामने पेश नहीं किया गया.अब मामला कलेक्टर के पास पहुंचा है.



