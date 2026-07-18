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बस्तर में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, नक्सल मामलों को लेकर हुए थे गिरफ्तार

नक्सल मामलों में जेल के अंदर बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग तेज हुई है.कांग्रेस ने आदिवासियों की आवाज बनने की बात कही.

innocent tribals jailed by police
निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग तेज (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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सुकमा : वर्षों से नक्सल मामलों में जेल में बंद बताए जा रहे निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है. इसी क्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने ऐसे आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और पीड़ा को सुना.इस दौरान उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने और उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे परिवार मौजूद रहे, जिनके परिजन अलग-अलग नक्सल मामलों में जेल में बंद हैं.

परिजनों ने बताई अपनी व्यथा

परिवारों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सामने अपनी व्यथा रखते हुए कहा कि उनके परिजन लंबे समय से जेल में हैं, जिससे पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हुआ है.उन्होंने बताया कि घर के कमाने वाले सदस्य के जेल में होने से आर्थिक संकट गहराता गया है. बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और रोजमर्रा के खर्चों का भार परिवार की महिलाओं और अन्य सदस्यों पर आ गया है.परिजनों ने कहा कि वे वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं.हरीश कवासी ने सभी परिवारों की बातें गंभीरता से सुनीं और कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे न्याय मिलना चाहिए.

आदिवासियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन (ETV BHARAT CHATTISGARH)

आदिवासी समाज के लोगों के साथ न्याय होना आवश्यक है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जानी चाहिए.कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाएगी तथा शासन और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उनकी बात रखेगी- हरीश कवासी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

निर्दोष आदिवासियों की आवाज बनेगी कांग्रेस

कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा.उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में लगातार पहल जारी रहेगी.जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ स्तर पर भी चर्चा कर निर्दोष आदिवासियों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी.


मुलाकात के दौरान हरीश कवासी ने परिजनों की बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी से भी फोन पर बातचीत कराई. विधायक मंडावी ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि निर्दोष आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बारे में शासन स्तर पर चर्चा कर न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. विधायक ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

जिन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं उन्हें करें रिहा

परिजनों ने विधायक और कांग्रेस नेताओं से मांग की है कि जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जो वास्तव में निर्दोष हैं, उनके मामलों की शीघ्र समीक्षा कर उन्हें रिहा किया जाए. लंबे समय से जेल में बंद रहने के कारण पूरा परिवार मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है.




मुलाकात के बाद परिवारों ने कांग्रेस नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी वर्षों पुरानी पीड़ा अब सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी. निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की दिशा में ठोस पहल होगी. वहीं कांग्रेस नेताओं ने दोहराया कि न्याय और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा.

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