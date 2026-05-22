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वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा, खरीदारी के लिए उमड़े व्यापारी

एएस बकरा मार्केट में खरीदारों और कारोबारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, सुबह से देर रात तक वहां रौनक बनी रहती है.

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वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:31 PM IST

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वाराणसी : शहर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 28 मई को मनाए जाने वाले इस पर्व से पहले वाराणसी की बकरा मंडियां पूरी तरह सज चुकी हैं. खासकर बेनियाबाग स्थित एएस बकरा मार्केट में खरीदारों और कारोबारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे सुबह से देर रात तक वहां रौनक बनी रहती है.

वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा (Video Credit; ETV Bharat)

मंडी में 5 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के बकरे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 50 से अधिक व्यापारियों ने यहां अपनी दुकानें सजाई हैं. मंडी में राजस्थानी, गोरखपुरी, तोतापरी, बरबरी, जमुनापारी, अजमेरी और देसी नस्ल के बकरे लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं. इसके अलावा दुम्बों की भी बिक्री हो रही है, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

दिनभर मंडी में रौनक

बकरीद नजदीक आते ही वाराणसी समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग मंडी पहुंच रहे हैं. खरीदार अपनी पसंद और बजट के हिसाब से बकरों का चयन कर मोलभाव कर रहे हैं. शुक्रवार को पूरे दिन मंडी में रौनक बनी रही. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बकरों को देखने और खरीदने पहुंचे. फिलहाल मंडी में करीब 1500 छोटे-बड़े बकरे मौजूद बताए जा रहे हैं.

'तोतापरी नस्ल बन रही पहली पसंद'

आजमगढ़ के मुबारकपुर निवासी एक व्यापारी ने बताया कि वह खास तोतापरी नस्ल के बकरे लेकर आए हैं, जिनकी कीमत एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक रखी गई है. उन्होंने बताया कि सफेद रंग, लंबी ऊंचाई और आकर्षक बनावट के कारण यह नस्ल कुर्बानी देने वालों की पहली पसंद बन रही है.

इन जिलों से आए हैं व्यापारी

मंडी संचालक साजिद के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों में बकरों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि आजमगढ़, इटावा, कानपुर, गोरखपुर, चंदौली और भदोही समेत कई जिलों से व्यापारी अपने पशु लेकर पहुंचे हैं.

सिर्फ बेनियाबाग ही नहीं, बल्कि जल्लालीपुरा, सरैया, बकरियाकुंड, बड़ी बाजार, बजरडीहा और लोहता समेत शहर के कई इलाकों में भी छोटी-छोटी बकरा मंडियां सज चुकी हैं. यहां बकरों के साथ भैंसों और दुम्बों की भी खरीद-फरोख्त हो रही है. मजहबी दृष्टि से ईद-उल-अजहा का विशेष महत्व है. इस्लाम में यह पर्व त्याग, समर्पण, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देता है. धर्मगुरुओं के अनुसार कुर्बानी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद, साझेदारी और समाज में आपसी मोहब्बत बढ़ाने का प्रतीक है.

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