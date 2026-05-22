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वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा, खरीदारी के लिए उमड़े व्यापारी

वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : शहर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 28 मई को मनाए जाने वाले इस पर्व से पहले वाराणसी की बकरा मंडियां पूरी तरह सज चुकी हैं. खासकर बेनियाबाग स्थित एएस बकरा मार्केट में खरीदारों और कारोबारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे सुबह से देर रात तक वहां रौनक बनी रहती है. वाराणसी : बकरा मंडी में राजस्थानी 'तोतापरी' का जलवा (Video Credit; ETV Bharat) मंडी में 5 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के बकरे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 50 से अधिक व्यापारियों ने यहां अपनी दुकानें सजाई हैं. मंडी में राजस्थानी, गोरखपुरी, तोतापरी, बरबरी, जमुनापारी, अजमेरी और देसी नस्ल के बकरे लोगों को खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं. इसके अलावा दुम्बों की भी बिक्री हो रही है, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. दिनभर मंडी में रौनक बकरीद नजदीक आते ही वाराणसी समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग मंडी पहुंच रहे हैं. खरीदार अपनी पसंद और बजट के हिसाब से बकरों का चयन कर मोलभाव कर रहे हैं. शुक्रवार को पूरे दिन मंडी में रौनक बनी रही. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बकरों को देखने और खरीदने पहुंचे. फिलहाल मंडी में करीब 1500 छोटे-बड़े बकरे मौजूद बताए जा रहे हैं.

