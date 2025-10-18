ETV Bharat / state

बिहार की तर्ज पर झारखंड में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग, राज्य गठन के बाद से अटका है प्रमोशन

झारखंड मंत्रालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )