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कीमत ₹1200 और बचत ₹1.5 लाख! PM मोदी के जन्मदिन पर छा गया ये अनोखा गुल्लक

उन्होंने बताया कि गुल्लक को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें सिक्कों के साथ नोट भी जमा किए जा सकें. लोग अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना 10, 20, 50 या उससे अधिक रुपये इसमें डालकर बचत कर सकते हैं. कारीगर के अनुसार, बड़े आकार के गुल्लक में करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं.

कारीगर के मुताबिक, मोदी की आकृति वाला यह गुल्लक पूरी तरह मिट्टी से तैयार किया जाता है. इसे बनाने में करीब छह दिन का समय लगता है. मिट्टी को आकार देने से लेकर आकृति तैयार करने, सुखाने और अंतिम रूप देने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान के साथ-साथ मेरा उद्देश्य लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना भी है. अगर लोग रोजाना थोड़े-थोड़े रुपये इस गुल्लक में जमा करें तो समय के साथ अच्छी रकम जमा हो सकती है. यही सोचकर मैंने मिट्टी की प्रतिमा को गुल्लक का रूप दिया है." - जयप्रकाश कुमार, दुकानदार और कारीगर

तैयार करने में लगता है 6 दिनों का समय (ETV Bharat)

आमगोला स्थित कन्हाई मूर्ति भंडार में तैयार किया गया यह गुल्लक इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. दुकानदार और कारीगर जयप्रकाश कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति वाला गुल्लक बनाने का विचार उनके मन में इसलिए आया, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के प्रशंसक हैं और चाहते थे कि उनकी आकृति से जुड़ा ऐसा उत्पाद तैयार किया जाए, जो देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ उपयोगी भी हो.

देखने में यह एक छोटी प्रतिमा जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर पैसे जमा करने की जगह बनाई गई है. जन्मदिन के मौके पर इसे खरीदने के लिए लोगों की रुचि बढ़ी है. कई लोग इसे घर में रखने के लिए, तो कुछ लोग उपहार के तौर पर खरीद रहे हैं.

मुजफ्फरपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है. इस मौके पर मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक खास तरह का मिट्टी का गुल्लक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस गुल्लक की खासियत यह है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति देकर तैयार किया गया है. मिट्टी से बनी मोदी की आकृति को गुल्लक का स्वरूप दिया गया है.

कितनी है गुल्लक की कीमत

मोदी की आकृति वाला यह गुल्लक फिलहाल अलग-अलग आकार में तैयार किया जा रहा है. करीब दो फीट ऊंचे गुल्लक की कीमत 1500 रुपये, जबकि करीब डेढ़ फीट वाले गुल्लक की कीमत 1200 रुपये रखी गई है.

PM के चेहरे वाला 'मोदी गुल्लक' (ETV Bharat)

जयप्रकाश कुमार के अनुसार, दो फीट वाले गुल्लक में करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. वहीं डेढ़ फीट के गुल्लक में लगभग 70 से 75 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती हैं. हालांकि इसमें जमा होने वाली वास्तविक रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग किस तरह और कितने समय तक इसमें पैसे जमा करते हैं.

जन्मदिन पर बढ़ी मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के आसपास इस गुल्लक की मांग में तेजी आई है. दुकान पर आने वाले कई ग्राहक इसे सामान्य गुल्लक की जगह एक स्मृति के तौर पर भी देख रहे हैं. खासकर भाजपा से जुड़े लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. कुछ लोग इसे परिचितों और नेताओं को उपहार के तौर पर देने के लिए भी खरीद रहे हैं.

आकर्षण का केंद्र बना अनोखा गुल्लक (ETV Bharat)

कारीगर का दावा है कि मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिलों और राज्यों से भी लोग इसे खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं. उनके अनुसार, बनारस, कानपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी समेत कई जगहों से लोग इस गुल्लक को खरीद चुके हैं. इससे दुकान पर इसकी मांग और चर्चा दोनों बढ़ी है.

मिट्टी से तैयार, उपयोगी बनाने की कोशिश

जयप्रकाश कुमार ने बताया कि यह गुल्लक आर्टिफिशियल सामग्री से नहीं, बल्कि मिट्टी से तैयार किया गया है. उनका कहना है कि मिट्टी की वजह से इसे पारंपरिक गुल्लक का रूप देने की कोशिश की गई है. साथ ही इसे सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें पैसे जमा करने की सुविधा भी रखी गई है.

दो फीट वाले गुल्लक में डेढ़ लाख रुपये तक कर सकते हैं जमा (ETV Bharat)

उनके मुताबिक, आज के समय में डिजिटल लेनदेन बढ़ने के बावजूद बच्चों और परिवार के लोगों को बचत की आदत सिखाने में गुल्लक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. उनका उद्देश्य है कि लोग इस गुल्लक के जरिए छोटी-छोटी रकम जमा करें और जरूरत के समय उस बचत का इस्तेमाल कर सकें.

बना आकर्षक का केंद्र

दुकान पर इसे देखने पहुंची सीता देवी ने बताया कि उन्हें यह गुल्लक देखने में काफी अच्छा लगता है. उन्होंने कहा कि लोगों को पसंद आ रहा है, तभी इसकी खरीदारी भी हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी आकृति वाला यह गुल्लक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

"बच्चे भी इसे देखकर आकर्षित होते हैं. दुकान पर इसे देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. यह सामान्य गुल्लक से अलग है और इसी वजह से लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है."- सीता देवी, ग्राहक

कारीगर जयप्रकाश कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री की आकृति वाला यह गुल्लक बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य लोगों में आकर्षण पैदा करने के साथ बचत की आदत को बढ़ावा देना है. जन्मदिन के मौके पर इसकी बढ़ती मांग ने स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले इस अनोखे उत्पाद को चर्चा में ला दिया है.

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