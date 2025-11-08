धमतरी में नौकरी दिलाने युवक ने रखी ऐसी शर्त कि महिला के उड़ गए होश
महिला ने धमतरी जिला अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन भरा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2025 at 10:40 AM IST
धमतरी: धमतरी जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत आया पद के लिए भर्ती निकली थी. जिसके लिए कई महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरा था. इसी पद के लिए एक महिला ने भी आवेदन लगाया. महिला ने जीवन दीप समिति के वार्ड बॉय से नौकरी के लिए सिफारिश लगाने की मांग की. लेकिन नौकरी लगवाने के एवज में युवक ने महिला के सामने दो शर्त रख दी.
नौकरी के लिए शारीरिक संबंध की मांग: धमतरी जिला अस्पताल में राहुल इलमकर जीवन दीप समिति के अंतर्गत वार्ड बॉय का काम करता है. महिला ने जब उससे नौकरी के लिए सिफारिश करने को कहा तो उसने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की. फोन कर उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाया. महिला जब वार्ड बॉय से मिलने पहुंची तो 26 वर्षीय आरोपी युवक ने उससे कहा कि नौकरी के लिए 30–40 हजार रुपये देने होंगे या फिर शारीरिक संबंध बनाना होगा.ये सुनकर महिला ने इसका विरोध जताया तो आरोपी ने उसके साथ अशोभनीय एवं अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत कई जगह की.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: धमतरी एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला ने डायरेक्टर पुलिस के पास शिकायत नहीं की थी. बल्कि दूसरे माध्यमों के जरिए शिकायत मिली कि जीवनदीप समिति में नौकरी दिलाने की मांग पर आरोपी ने अश्लील गतिविधि की मांग की थी. इस मामले में केस दर्ज कर तथ्यों की बारीकी से जांच की गई. जांच में मामला सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.