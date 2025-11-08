ETV Bharat / state

धमतरी में नौकरी दिलाने युवक ने रखी ऐसी शर्त कि महिला के उड़ गए होश

महिला ने धमतरी जिला अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन भरा था.

DHAMTARI CRIME
धमतरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : November 8, 2025 at 10:40 AM IST

धमतरी: धमतरी जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत आया पद के लिए भर्ती निकली थी. जिसके लिए कई महिलाओं ने आवेदन फॉर्म भरा था. इसी पद के लिए एक महिला ने भी आवेदन लगाया. महिला ने जीवन दीप समिति के वार्ड बॉय से नौकरी के लिए सिफारिश लगाने की मांग की. लेकिन नौकरी लगवाने के एवज में युवक ने महिला के सामने दो शर्त रख दी.

नौकरी के लिए शारीरिक संबंध की मांग: धमतरी जिला अस्पताल में राहुल इलमकर जीवन दीप समिति के अंतर्गत वार्ड बॉय का काम करता है. महिला ने जब उससे नौकरी के लिए सिफारिश करने को कहा तो उसने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की. फोन कर उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाया. महिला जब वार्ड बॉय से मिलने पहुंची तो 26 वर्षीय आरोपी युवक ने उससे कहा कि नौकरी के लिए 30–40 हजार रुपये देने होंगे या फिर शारीरिक संबंध बनाना होगा.ये सुनकर महिला ने इसका विरोध जताया तो आरोपी ने उसके साथ अशोभनीय एवं अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत कई जगह की.

धमतरी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार: धमतरी एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला ने डायरेक्टर पुलिस के पास शिकायत नहीं की थी. बल्कि दूसरे माध्यमों के जरिए शिकायत मिली कि जीवनदीप समिति में नौकरी दिलाने की मांग पर आरोपी ने अश्लील गतिविधि की मांग की थी. इस मामले में केस दर्ज कर तथ्यों की बारीकी से जांच की गई. जांच में मामला सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

