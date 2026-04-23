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ऊर्जाधानी में अचानक बढ़ गई 20 हजार लीटर डीजल की मांग, सप्लाई भी सीमित, क्या इस वजह से ड्राई हो रहे पेट्रोल पंप?

कोरबा में अचानक पेट्रोल-डीजल की डिमांड बढ़ गई है. वहीं प्रशासन पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक होने का दावा कर रहा है.

petrol diesel Demand increase
ऊर्जाधानी में अचानक बढ़ गई 20 हजार लीटर डीजल की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 7:36 PM IST

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कोरबा: उर्जाधानी में अचानक पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ गई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी में पेट्रोल पंप से जिले भर में प्रतिदिन 273 किलोलीटर डीजल की खरीदी होती थी. लेकिन अप्रैल में यह औसत बढ़कर 293 किलोलीटर हो चुका है. आसान शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि खपत 2 लाख 73 हजार लीटर से बढ़कर 2 लाख 93 हजार तक पहुंच गई है. यानी एक दिन में 20 हजार लीटर अधिक डीजल की खपत हो रही है.

तेल कंपनियां पेट्रोल पंपों को सीमित स्टॉक दे रही है और खपत के अनुसार ही सप्लाई की जाती है. लेकिन अब, जब डिमांड अचानक बढ़ गई है. तब सप्लाई चेन कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है. अब इस सप्लाई चैन को पूरी तरह से सुचारू करने के लिए जिला स्तर पर मंथन किया जा रहा है. प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है. अचानक डिमांड के बढ़ने से जो परिस्थितियों निर्मित हुई है. उससे निपटने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इधर शहर के ही कई पेट्रोल पंप समय बेसमय ड्राई हो रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं.

ऊर्जाधानी में अचानक बढ़ गई 20 हजार लीटर डीजल की मांग, सप्लाई भी सीमित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीजल और पेट्रोल दोनों का एक जैसा हाल

कोरबा जिले में कुल मिलाकर 65 पेट्रोल पंप हैं. औद्योगिक जिला होने के कारण भारी वाहन ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं. ज्यादातर वाहन कोयले के परिवहन में लगे हुए हैं. कोयला खदानों के भीतर भी उत्खनन के कार्य में वाहन लगे रहते हैं. इन वाहनों में काफी अधिक मात्रा में डीजल की खपत होती है. सामान्य दिनों की तुलना में वर्तमान परिवेश में कोरबा जिले में प्रतिदिन 20 हजार लीटर अधिक पेट्रोल की खपत हो रही है. पेट्रोल पंप संचालक इसकी पूर्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक सीमित होने के कारण उनका स्टॉक समाप्त हो रहा. कई पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं.

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एक दिन में 20 हजार लीटर अधिक डीजल की खपत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

37% रिजर्व स्टॉक है सुरक्षित

पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उपलब्धता के सवाल पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि कोरबा जिले में फरवरी महीने में डीजल की प्रतिदिन डिमांड 273 किलोलीटर थी. जो अब बढ़कर 293 हो गई है. 20 हजार लीटर डीजल की डिमांड प्रतिदिन बढ़ी है. पेट्रोल के आंकड़े भी लगभग इसी तरह के हैं. इस सप्लाई को हासिल करने के लिए हमने तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. 37% का जो रिजर्व स्टॉक हमारे पास रहता है. तय मानकों के अनुसार वह स्टॉक हमारे पास मौजूद है.

किसी तरह के किल्लत की बात नहीं है. डिमांड बढ़ने की वजह से जो परिस्थितियों निर्मित हुई है. उसकी हम सतत निगरानी कर रहे हैं.- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

हमारे पास कितना स्टॉक है. तेल कंपनियों के पास कितना स्टॉक है. इसकी जानकारी हमें कभी नहीं मिलती. तेल कंपनी के अधिकारी मांग के आधार पर शासन के निर्देश के अनुसार काम करते हैं. हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमें मिले- अजय बुधिया, पेट्रोल पंप संचालक संगठन

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स्टॉक सीमित होने के कारण स्टॉक समाप्त हो रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेट्रोल पंप संचालकों से ग्राहक करते हैं बहस

पेट्रोल पंप संचालक संगठन के पदाधिकारी अजय बुधिया का कहना है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसे हालात निर्मित हुए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई का असर पूरे देश पर पड़ा है. कोरबा में भी कुछ असर है. पेट्रोल पंप प्रभावित हुए हैं. जिसकी वजह से कई बार पेट्रोल नहीं मिलने पर खास तौर पर पेट्रोल के कस्टमर हमसे बहस भी करने लगते हैं.

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