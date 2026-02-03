ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में बचे हुए किसानों ने धान खरीदी की उठाई मांग, कलेक्टर जनदर्शन में सौंपा ज्ञापन

किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपना कर्ज चुकाने, बेटियों की शादी करने और साल भर के खर्च चलाने में समस्याओं की बात कही है.किसानों ने कलेक्टर से फिर से धान खरीदी करने की मांग की. वहीं जांजगीर के कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने राज्य सरकार के किसानों से पूरा धान नहीं खरीदने को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करने की बात कही है.

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख समाप्त हो चुकी है.कई जिलों में किसानों का धान पूरा नहीं बिक सका है.जांजगीर चांपा जिले में भी कुछ किसान धान नहीं बिकने को लेकर परेशान हैं.जिला प्रशासन की माने तो अब तक 94 फीसदी धान किसानों से खरीदा गया है.फिर भी अन्नदाता राज्य सरकार के निर्णय से नाराज हैं और कलेक्टर जनदर्शन में धान खरीदी करने की गुहार लगा रहे हैं.

भौतिक सत्यापन के बाद भी हम लोगों का टोकन नहीं कटा,इस वजह से धान नहीं बिक सका. अब जो हम लोग खाद और दवा उधार लेकर आए थे वो लोग हमारे यहां पर रोज पैसा मांगने आ रहे हैं. घर का खर्च चलाना है,बेटी की शादी करनी है.ऐसे में कैसे हम लोगों का गुजारा होगा.यदि शासन धान नहीं खरीदेगा तो हमारे पास आत्मघाती कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा- राम खिलावन बंजारे, किसान

विधायक ने सड़क से सदन तक लड़ाई की कही बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान नहीं खरीदा गया इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है.सिर्फ मौखिक आदेश पर धान खरीदी बंद कर दी गई है.जो आंकड़ें पेश किए जा रहे हैं कि धान खरीदा गया है तो किसान क्यों टावर पर चढ़ रहा है,क्यों आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर है- ब्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक





शासन के निर्देशानुसार हुई धान खरीदी



वहीं जांजगीर चांपा जिला के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख समाप्त हो चुकी है.जांजगीर चांपा जिला में 1 लाख 18 हजार किसानों ने 6 लाख मीट्रिक टन धान बिक्री किया, वहीं जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करते हुए 109 कार्रवाई की. 5 मिलर्स पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1 लाख 29 हजार क्विंटल धान जब्त किया है.वहीं 114 प्रकरणों में 1 लाख 33 हजार 398 क्विंटल धान जब्त किया है.

किसानों ने धान खरीदी की उठाई मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

129 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई है. इस साल 94 प्रतिशत किसानों ने अपना धान बेचा है,जिसका 14 सौ 44 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है. किसानों को इस बार धान खरीदी में किसी तरह की समस्या नहीं आई है, ना ही किसी किसान का धान बिकने से रोका गया है.अब सभी धान उपार्जन केन्द्रों का वास्तविक धान का आंकलन कराया जा रहा है. धान उठाव के लिए डीओ काटने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी की गारंटी बताते हुए 3100 रुपए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था.इस वादे के कारण किसानों ने बीजेपी को सपोर्ट किया.लेकिन किसानों का आरोप है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में किसान परेशान हैं.कई किसानों का धान अब भी नहीं बिक सका है.

