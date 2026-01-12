ETV Bharat / state

बीड़-बिलिंग में बढ़ी दुर्घटनाएं, 'पैराग्लाइडिंग से पहले पायलटों का हो डोपिंग टेस्ट'

बीबीए के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि बीते कुछ समय से बीड़-बिलिंग क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है, जिसमें जोखिम स्वाभाविक होता है, लेकिन कई मामलों में पायलटों की लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आई है.

धर्मशाला: हिमाचल के प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन (बीबीए) ने पैराग्लाइडिंग नियमों को और सख्त करने की मांग उठाई है. एसोसिएशन ने उड़ान से पहले पायलट का डोपिंग टेस्ट अनिवार्य करने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

अनुराग शर्मा ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसके लिए उन्होंने उड़ान से पहले पायलट का डोपिंग टेस्ट अनिवार्य करने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पायलट नशे या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में उड़ान न भरे. एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग से यह भी मांग की है कि खराब मौसम में उड़ान भरने की शिकायत मिलने पर पहली बार संबंधित पायलट को कड़ी चेतावनी दी जाए. यदि दूसरी बार भी नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पायलट का लाइसेंस रद किया जाना चाहिए. इससे अनुशासन बनेगा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा.

प्रतिदिन 1500 तक पर्यटक भरते हैं उड़ान

अनुराग शर्मा ने बताया कि जिला कांगड़ा में बीड़-बिलिंग और धर्मशाला पैराग्लाइडिंग के प्रमुख केंद्र हैं. अनुकूल मौसम के दौरान प्रतिदिन करीब 1500 पर्यटक बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हैं. क्षेत्र में लगभग 400 पंजीकृत पायलट इस गतिविधि से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि बीड़-बैजनाथ क्षेत्र में साढ़े तीन सौ से अधिक होटल और होमस्टे पंजीकृत हैं. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और क्षेत्र की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा में पर्यटन से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है. कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में कुछ ही घंटों में 3 हादसे, अग्निकांड, बस दुर्घटना और सतलुज में गिरी कार ने छीन ली 4 जिंदगियां