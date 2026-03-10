ETV Bharat / state

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर, LPG Cylinder की मांग दोगुनी बढ़ी, गैस एजेंसियां परेशान

चमन लाल ने प्रशासन से मांग की है कि कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, ताकि जितनी गैस एजेंसी के पास आ रही हैं, उतनी ही गैस की सप्लाई जनता में की जाये. चमन लाल ने बताया फिलहाल उनके पास स्टॉक में गैस सिलेंडर नहीं हैं.

गैस सिलेंडर का स्टॉक नहीं बच रहा : चमन लाल बताते हैं कि उनकी एजेंसी पर रोजाना घेरलू गैस सिलेंडर की 300 बुकिंग आती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 550 के पार पहुंच गया है. जिसके चलते उनके पास गैस सिलेंडर का स्टॉक नहीं बच रहा है. ऊपर से बैकलॉग भी बढ़ता जा रहा है. चमन लाल का कहना है कि अब लोग गैस सिलेंडर खाली होते ही बुकिंग कर दे रहे हैं.

घेरलू गैस सिलेंडरों की मांग बढ़ी : उत्तराखंड गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल का कहना है कि देहरादून जिले में सामान्य दिनों में रोजाना लगभग 18 से 20 हज़ार घेरलू गैस सिलेंडर की बुकिंग आती है. लेकिन अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से भारत में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके कारण अब रोजाना घेरलू गैस सिलेंडर की बुकिंग 30 हजार के पार पहुंच गई है. ऐसे हालात में गैस एजेंसी तत्काल लोगों को घेरलू गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किए आदेश: हालांकि शिक्षण संस्थान और हॉस्पिटल जैसे जगहों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाएगी. पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही देश भर में गैस पूर्ति को लेकर जनता में पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो गैस एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है. क्योंकि इस वजह से घेरलू गैस सिलेंडर की बुकिंग दो गुना बढ़ गई है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत : दरअसल, ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गैस आपूर्ति से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि डोमेस्टिक गैस कनेक्शन धारकों को पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर में थोड़ी दिक्कत आएगी.

देहरादून/हल्द्वानी : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया से एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति पर संकट छाया हुआ है. क्रूड ऑयल समेत अन्य उत्पादों की सप्लाई चैन अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से प्रभावित हुई है, जिससे भारत में भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है. हालांकि सरकार की तरफ से आम जनता को भरोसा दिया है कि देश में पट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. फिर भी इन परिस्थितियों में लोग घेरलू गैस सिलेंडर ज्यादा बुक कर रहे है. इसीलिए उत्तराखंड में घेरलू गैस सिलेंडर की बुकिंग दो गुणा बढ़ गई है.

चमन लाल बताते हैं कि फिलहाल उनके पास जो भी स्टॉक हैं, वो एक बजे तक खत्म हो जाता है. वहीं पहले उनके पास रोजाना 300 से 400 गैस सिलेंडर का स्टॉक रहता था, लेकिन वर्तमान समय में स्टॉक उनके पास उपलब्ध नहीं है. जितनी सप्लाई गैस की उनके पास आ रही है, उतनी सप्लाई जनता में कर दी जा रही है.

LPG Cylinder की मांग दोगुणी बढ़ी (ETV Bharat)

कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत: चमन लाल ने बताया कमर्शियल गैस सिलेंडर तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीछे से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं आ रहे हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत तीन मार्च से ही चल रही है. तीन मार्च से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पाई है. जिसके चलते होटल व्यवसाय काफी अधिक प्रभावित हो रहे हैं. लगातार वो फोन करके गैस सिलेंडर मांग रहे हैं.

कई होटल और ढाबे बंद हो गए: कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई न होने के चलते कई होटल और ढाबे बंद हो गए हैं. जिसकी मुख्य वजह यही है कि भारत सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है. वहीं, देहरादून जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने कहा कि खाड़ी के देशों में जिस तरह के हालत बने हुए है, उसके कारण गैस की सप्लाई थोड़ी प्रभावित हुई है.

पैनिक सिचुएशन क्रिएट न हो: जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि जनता के पैनिक सिचुएशन क्रिएट न हो और आम जनता को आसानी से गैस सिलेंडर मिलते रहे, इसके लिए भारत सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. घरेलू कनेक्शन धारकों को प्राथमिकता के आधार पर गैस की पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में देहरादून जिले में मौजूद 7 लाख 81 हज़ार डॉमेस्टिक गैस कनेक्शन धारकों को सबसे पहले गैस की आपूर्ति कराई जा रही है.

25 दिन के बाद ही बुक होगा दूसरा सिलेंडर: इसके साथ ही कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को गैस आपूर्ति कराई जाने पर विचार किया जा रहा है. वहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि गैस सिलेंडर को स्टॉक ना करें. इसके लिए भारत सरकार ने 25 दिन का नियम भी निर्धारित किया है यानी अगर कोई गैस कनेक्शन धारक आज सिलेंडर लेता है तो वो गैस रिफिलिंग की बुकिंग 25 दिन के बाद ही कर पाएगा, लेकिन इस युद्ध के चलते लोग लगातार गैस की बुकिंग कर रहे हैं जिसके चलते उनकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है. इसी वजह से लोग थोड़े परेशान नजर आ रहे है. ऐसे में जनता को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि 25 दिन बाद ही फिर से गैस रिफिलिंग के लिए बुकिंग करे.

इसके अलावा कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को फिलहाल गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. लेकिन हॉस्पिटल, छात्रावास और स्कूलों को कमर्शियल गैस प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है. बाकी अन्य कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को गैस आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने तीनों गैस कंपनियों की कमेटी गठित कर दी है, ताकि वर्तमान परिस्थितियों और देश में डोमेस्टिक कनेक्शन धारकों की स्थिति को देखते हुए ही कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को गैस उपलब्ध कराए जाने पर निर्णय लिया जाएगा.

प्रशासन ने उठाए सख्त कदम: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा है कि गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या कालाबाजारी को समय रहते रोका जा सके.

कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, ओवर रेटिंग या वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित गैस एजेंसी या जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पढ़ें---