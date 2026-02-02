ETV Bharat / state

संभल में रमजान से पहले जामा मस्जिद पर लाउडस्पीकर की मांग, संत आनंद महाराज बोले- सनातन की धरती पर अजान क्यों?

शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने डीएम से एक लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी है. वहीं आनंद महाराज ने इसका विरोध किया है.

लाउडस्पीकर पर विवाद.
लाउडस्पीकर पर विवाद. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
संभल : ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है. रमजान से पहले मस्जिद प्रशासन ने लाउडस्पीकर लगाने की मांग की है. शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने जिलाधिकारी से औपचारिक रूप से मांग की है कि रमजान के दौरान इमाम की आवाज आखिरी नमाजी तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए एक लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाए.

वहीं राष्ट्रीय गौ संरक्षण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी संत आनन्द महाराज ने सरकार से मांग की है कि अयोध्या, संभल, मथुरा सहित देश के सभी प्रमुख धार्मिक तीर्थ नगरों में मस्जिदों से होने वाली अजान पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए. उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों की पहचान सनातन परंपराओं और साधना से जुड़ी है, ऐसे में अजान की ध्वनि साधु-संतों की पूजा और उपासना में व्यवधान पैदा करती है. सनातन की धरती पर अजान क्यों हो.

शाही जामा मस्जिद फिर चर्चा में. (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को सदर जफर अली ने कहा कि मस्जिद का दायरा बड़ा है और नमाज के दौरान इमाम और पीछे बैठने वाले नमाजियों के बीच संवाद स्पष्ट नहीं हो पाता. इससे भ्रम की स्थिति बनती है. उन्होंने साफ किया कि मांग पूरी तरह सरकारी नियमों के दायरे में है और किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है. मस्जिद प्रशासन के अनुसार रमजान का महीना 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, ऐसे में समय रहते अनुमति बेहद जरूरी है.

बता दें, शाही जामा मस्जिद पहले ही संवेदनशील मानी जाती रही है. 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया था. पथराव और फायरिंग की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. हालात इतने बिगड़ गए थे कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था और लंबे समय तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी.

संत आनंद महाराज बोले- तीर्थ नगरों में अजान पर ताला लगाओ : राष्ट्रीय गौ संरक्षण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने कहा, अयोध्या जैसे पवित्र नगरों में साधु-संत वर्षों तक तपस्या और साधना करते हैं. मस्जिदों से दी जाने वाली अजान से उनकी साधना भंग होती है, जो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने मांग की कि अयोध्या, संभल, मथुरा सहित अन्य धार्मिक तीर्थ नगरों में मस्जिदों से अजान देने पर कानूनी दंड का प्रावधान किया जाए, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो और धार्मिक सौहार्द बना रहे.

उन्होंने गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया. संत आनंद महाराज ने कहा कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह मांग देश की आजादी से पहले से उठाई जा रही है. गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, इसके बावजूद आज तक उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है.

संत आनंद महाराज ने कहा कि सपा शासनकाल में गौ रक्षकों पर दर्ज किए गए मामलों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि उस दौर में गौ रक्षा करने वालों को अपराधी बनाकर जेल भेजा गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण था. उन्होंने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया, तो वह सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठेंगे.

