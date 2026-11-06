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धनतेरस पर दुल्हन की तरह सजा सोनारपट्टी सर्राफा बाजार, लाइटवेट और फैंसी ज्वेलरी की बढ़ी मांग

सोनारपट्टी सर्राफा बाजार ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: धनतेरस को लेकर ऐतिहासिक सोनारपट्टी बाजार तैयार हो चुका है. सोनारपट्टी में सोने-चांदी के कारोबारियों को इस बार करीब तीन से चार करोड़ रुपए तक के कारोबार का अनुमान है, क्योंकि सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बाद ग्राहकों का रुझान भी बाजार की ओर बढ़ रहा है. खासबात ये है कि इस बार लाइटवेट और फैंसी ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है.

925 सिल्वर ज्वेलरी की मांग ज्यादा