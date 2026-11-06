धनतेरस पर दुल्हन की तरह सजा सोनारपट्टी सर्राफा बाजार, लाइटवेट और फैंसी ज्वेलरी की बढ़ी मांग
Dhanteras 2026: धनतेरस पर महंगाई की वजह से सिल्वर में भी सोने जैसी आकर्षक डिजाइन वाली ज्वेलरी लोगों को पसंद आ रही है.
Published : November 6, 2026 at 10:26 AM IST
मुजफ्फरपुर: धनतेरस को लेकर ऐतिहासिक सोनारपट्टी बाजार तैयार हो चुका है. सोनारपट्टी में सोने-चांदी के कारोबारियों को इस बार करीब तीन से चार करोड़ रुपए तक के कारोबार का अनुमान है, क्योंकि सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बाद ग्राहकों का रुझान भी बाजार की ओर बढ़ रहा है. खासबात ये है कि इस बार लाइटवेट और फैंसी ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है.
925 सिल्वर ज्वेलरी की मांग ज्यादा
ज्वेलरी कारोबारी सुशील कुमार ने बताया कि इस बार सोनारपट्टी में 925 सिल्वर ज्वेलरी भी ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. चांदी के आभूषणों में कुंदन, रोज गोल्ड और नग वाली डिजाइन उपलब्ध हैं, जो देखने में सोने की ज्वेलरी जैसी लगती हैं. कम कीमत में आकर्षक डिजाइन मिलने के कारण ग्राहक इसे शादी-विवाह और दूसरे आयोजनों के लिए भी पसंद कर रहे हैं. वहीं, धनतेरस की भीड़ से बचने के लिए कई ग्राहक पहले से ही अपने पसंदीदा आभूषणों की बुकिंग करा चुके हैं.
दूर-दराज से सोनारपट्टी पहुंच रहे ग्राहक
धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा आज भी लोगों के बीच कायम है. इसी परंपरा को निभाने के लिए दूर-दराज के इलाकों से भी लोग सोनारपट्टी पहुंच रहे हैं. कोई चांदी के बर्तन खरीदने पहुंचा है, तो कोई चांदी की मूर्तियां और दूसरे सामान खरीद रहा है. सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट को भी ग्राहक खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं.
सोनारपट्टी में 250 से अधिक आभूषण दुकानें संचालित
सोनारपट्टी का सर्राफा बाजार करीब 1940 के दशक से स्थापित है. इस बाजार ने आठ दशक से अधिक का सफर तय किया है. टावर चौक से पुराने बाजार तक फैली सोनारपट्टी उत्तर बिहार की प्रमुख आभूषण मंडियों में शुमार है. कारोबारियों के मुताबिक, यहां 250 से अधिक आभूषण दुकानें संचालित होती हैं, जबकि 300 से ज्यादा कारीगर सोने-चांदी के आभूषण बनाने, डिजाइनिंग और मरम्मत के काम से जुड़े हैं. बाजार का वार्षिक कारोबार एक हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है.
''महंगाई को देखते हुए इस बार ग्राहक हल्के और कम कीमत वाले ज्वेलरी आइटम ज्यादा पसंद कर रहे हैं. मंगलसूत्र, रिंग, जेंट्स रिंग, लेडीज रिंग, कान के टॉप्स, हार और चेन की मांग है. खासकर दस हजार रुपए की रेंज में मिलने वाले कान के टॉप्स और गॉड लॉकेट जैसे आइटम खूब बिक रहे हैं. ग्राहक अपने बजट के अनुसार हल्के वजन के आकर्षक गहनों की खरीदारी कर रहे हैं'. कारोबारियों की ओर से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज में भी विशेष छूट दी जा रही है.'. - नीलमणि गुप्ता, ज्वेलरी कारोबारी
धनतेरस पर ग्राहकों का जमावड़ा
ग्राहक सोनी कुमारी ने बताया कि हम बालूघाट से अपनी मम्मी के साथ धनतेरस की खरीदारी करने आए हैं. शुरू से ही इसी दुकान से सोने-चांदी के आभूषण खरीदते रहे हैं. इस बार चांदी की कटोरी खरीदने आए हैं.
''धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है. इस बार चांदी के सामान खरीदने आए हैं. मछली, हाथी और कामधेनु गाय की मूर्तियां खरीदने की भी परंपरा है. सोने-चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, इसलिए हम भी खरीदारी कर रहे हैं''. - ममता देवी, ग्राहक
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