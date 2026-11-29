रांची में एचईसी आवासों के लीज नवीकरण और निबंधन की मांग तेज, 5 दिसंबर से आंदोलन की अगली रणनीति
रांची में एचईसी आवासों के लीज नवीकरण और निबंधन की मांग एचईसी नागरिक परिषद ने तेज कर दी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 7:51 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में एचईसी आवासों के दीर्घकालीन लीज (एलटीएल) के नवीकरण, निबंधन और आवासों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर एचईसी नागरिक परिषद ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है.
इसके साथ ही एचईसी परिसर में वर्षों से रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों और दुकानदारों को भी जमीन लीज पर आवंटित करने की मांग उठाई गई है. परिषद अब एचईसी के अलग-अलग क्षेत्रों में 10 जनसभाएं कर लोगों को आंदोलन से जोड़ने की तैयारी में है. इस अभियान की अगली बैठक 5 दिसंबर को धुर्वा के मोंटेसरी मैदान में आयोजित होगी.
रविवार को पहले से तय कार्यक्रम के तहत धुर्वा सीटीओ रोड में एचईसी नागरिक परिषद की जनसभा हुई. इसकी अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष सह राजद नेता कैलाश यादव ने की. सभा में एचईसी प्रबंधन और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई. वक्ताओं ने कहा कि एचईसी की स्थापना के समय से ही यहां के लोग कारखाने और टाउनशिप से जुड़े रहे हैं लेकिन अब आवासों के लीज नवीकरण और अन्य सुविधाओं के मामलों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने दावा किया कि एचईसी के सर्कुलर और डीड एग्रीमेंट में कुल कीमत का 25 प्रतिशत शुल्क जमा कर आवास का निबंधन कराने का प्रावधान है. वहीं, आवास बेचकर दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में निर्धारित शर्तों के तहत हस्तांतरण की व्यवस्था भी है. इसके बावजूद प्रबंधन की ओर से प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है.
कैलाश यादव ने कहा कि एचईसी की स्थापना के दौरान करीब 35 गांवों की जमीन ली गई थी. उस समय लगभग 22 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी. कई कर्मचारी और उनके परिवार दशकों से टाउनशिप में रह रहे हैं. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को भी जमीन लीज पर देने से एचईसी को राजस्व मिल सकता है और कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.
इस जनसभा में तीन प्रमुख मांगें पारित की गईं. इनमें एलटीएल आवासों का नवीकरण और निबंधन शुरू करना, वर्षों से रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को जमीन लीज पर देना और दूसरे लोगों द्वारा खरीदे गए लीजधारी आवासों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है. परिषद ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर व्यापक जनांदोलन किया जाएगा. इसके लिए धुर्वा आदर्शनगर, सेक्टर-4 मुस्लिम कॉलोनी, जगन्नाथपुर, सेक्टर-3 और सेक्टर-2 समेत विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी.
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