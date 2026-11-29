ETV Bharat / state

रांची में एचईसी आवासों के लीज नवीकरण और निबंधन की मांग तेज, 5 दिसंबर से आंदोलन की अगली रणनीति

एचईसी नागरिक परिषद की जनसभा (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में एचईसी आवासों के दीर्घकालीन लीज (एलटीएल) के नवीकरण, निबंधन और आवासों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर एचईसी नागरिक परिषद ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है.

इसके साथ ही एचईसी परिसर में वर्षों से रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों और दुकानदारों को भी जमीन लीज पर आवंटित करने की मांग उठाई गई है. परिषद अब एचईसी के अलग-अलग क्षेत्रों में 10 जनसभाएं कर लोगों को आंदोलन से जोड़ने की तैयारी में है. इस अभियान की अगली बैठक 5 दिसंबर को धुर्वा के मोंटेसरी मैदान में आयोजित होगी.