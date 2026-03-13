ETV Bharat / state

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच 20 गुना बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की डिमांड, आसमान पर पहुंचने लगी कीमत!

जिला कुल्लू की बात की जाय तो यहां पर भी बीते तीन दिनों में इंडक्शन चूल्हों की बिक्री 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है. कमर्शियल इंडक्शन चूल्हों की सप्लाई भी बंद हो गई है. ऐसे में घरेलू इंडक्शन चूल्हे के लिए भी पर्याप्त सामान भी बाहरी राज्यों से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते यहां दुकानदारों और छोटे-छोटे कारोबारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कुल्लू: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है. हालांकि, सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में गैस है. लेकिन, कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के चलते कई होटल और ढाबों में ताले भी लटकने शुरू हो गए हैं. वहीं गैस सिलेंडर की कमी को ध्यान में रखते हुए लोगों का रुझान अब इंडक्शन चूल्हों की ओर बढ़ गया है. हिमाचल प्रदेश में भी लोग गैस की किल्लत से बचने के लिए इंडक्शन चूल्हों को खरीद रहे हैं.

LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की डिमांड (ETV Bharat)

कुल्लू में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद

जब से देश में घरेलू गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही है तो लोगों के बीच भी गैस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. कुल्लू में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल बंद हो गई है. लेकिन, नए नियमों के तहत घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई दी जा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की दिक्कत से न जूझना पड़े तो लोग अब इंडक्शन चूल्हों की खरीदारी करने में जुट गए हैं.

कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे की सप्लाई बंद (ETV Bharat)

इंडक्शन चूल्हे को प्राथमिकता दे रहे लोग

सरवरी में इंडक्शन चूल्हे के विक्रेता प्रदीप शर्मा ने बताया कि, पहले वह अपनी दुकान में रोजाना एक या दो इंडक्शन चूल्हे की बिक्री करते थे. अब यह 20 गुना बढ़ गई है. इनमें अधिकतर वह लोग शामिल है जो कुल्लू में ग्रामीण इलाकों से पढ़ाई के लिए आए हैं या फिर जो किराए के कमरों में रह रहे हैं. अब स्थानीय लोग भी इंडक्शन चूल्हे को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऐसे में घरेलू इंडक्शन चूल्हे की बिक्री भी काफी अधिक हो गई है. उन्होंने बताया कि बड़े होटलों और रेस्टोरेंट की ओर से भी उन्हें कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे की डिमांड आ रही है. लेकिन, बाहरी राज्यों से इसकी सप्लाई फिलहाल बंद है. ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट के लिए वर्तमान में यह इंडक्शन चूल्हे नहीं मिल पा रहे हैं.

सिलेंडर की किल्लत के बीच कुल्लू में बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की डिमांड (ETV Bharat)

20 गुना बढ़ी इंडक्शन चूल्हे की डिमांड!

कुल्लू के कारोबारी गौरव सोफत ने बताया कि, "पहले अपने उद्योग में 20 से 30 इंडक्शन चूल्हे तैयार करते थे, लेकिन अब 100 से अधिक इंडक्शन चूल्हे रोज तैयार कर रहे हैं और रोज ही वह बिक रहे हैं. इंडक्शन चूल्हे बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वह भी अब बाहरी राज्यों से कुल्लू नहीं आ पा रहा है. क्योंकि देश भर में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है. ऐसे में इंडक्शन चूल्हों के दाम में भी 200 से लेकर 300 रुपए तक की बढ़ोतरी कई सप्लायर के द्वारा की गई है. कमर्शियल इंडक्शन चूल्हे बनाने के लिए भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है. आने वाले दिनों में अगर गैस संकट का लोगों को सामना करना पड़ा तो लोगों को इंडक्शन चूल्हे पर ही खाना तैयार करना होगा."

ये भी पढ़ें: क्या सच में हिमाचल में सिलेंडर की किल्लत है? गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया जवाब

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस बार जनगणना में पूछे जाएंगे ये 34 सवाल, तैयार होगा भारत का डिजिटल डाटा