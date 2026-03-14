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लखनऊ में भट्टी की बढ़ी डिमांड; दुकानदार बोले- "ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे"

लखनऊ : राजधानी में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके बाद एक ओर जहां बड़ी संख्या में लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर लखनऊ में भट्टी की दुकान पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है.

लखनऊ में भट्टी की बढ़ी डिमांड (Video credit: ETV Bharat)





लखनऊ के मवैया क्षेत्र में स्थित भट्टी की दुकान पर लोग भट्टी लेने के लिए पहुंच रहे हैं. दुकानदार राजू ने बताया कि भट्टी की डिमांड इस बीच काफी बढ़ गई है. पहले दिन भर में एक या दो भट्टी ही बिकती थीं, अब एक दिन में 400 तक भट्टी बिक रही है. भट्टी की इतनी डिमांड है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं. आलम यह है कि लोग खुद सामान लेकर दुकान पहुंच रहे हैं, इसके बाद हम उन्हें भट्टी बनाकर दे रहे हैं.







ग्राहकों ने बताया कि गैस न मिल पाने के चलते घर में खाना बनाने का संकट है. ऐसे में विकल्प तलाशा जा रहा है. भट्टी एक अच्छा विकल्प है, जिसे लकड़ी और कोयले से जलाया जा सकता है. ऐसे में यह घर में खाना बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा. लोगों ने बताया कि इंडक्शन चूल्हा मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब हमें भट्टी खरीदनी पड़ रही है.