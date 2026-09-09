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उत्तराखंड इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, शासन से आया बड़ा अपडेट, जानिए क्या हुआ

स्टाइपेंड की मांग पर चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है.

DEHRADUN DOCTOR STIPEND
उत्तराखंड इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 10:22 PM IST

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देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में तीसरे दिन भी एमबीबीएस और पीजी इंटर्न छात्रों का धरना जारी रहा. इंटर्न और पीजी कोर्स कर रहे छात्रों की स्टाइपेंड समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शासन-प्रशासन ने जल्द सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है. आंदोलनरत चिकित्सकों से वार्ता के दौरान चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने कहा उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है. सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है.

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा स्टाइपेंड को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं. कोशिश है कि उत्तराखंड में इंटर्न और पीजी डॉक्टरों को मिलने वाला स्टाइपेंड अन्य राज्यों के समकक्ष हो अथवा कई राज्यों से अधिक किया जा सके. उन्होंने कहा शासन स्तर पर इस संबंध में लगातार विचार-विमर्श चल रहा है. जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है.

आंदोलनरत एमबीबीएस का कोर्स कर रहे छात्रों से मुलाकात के दौरान चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने उन्हें शासन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक या तकनीकी अड़चनों का समाधान किया जा रहा है. ऐसे में चिकित्सकों से अपील की गई कि वे शासन की प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें.

वहीं, आंदोलन के बावजूद मरीजों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है. उनके अनुसार इंटर्न और पीजी डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया है. अस्पताल में आईसीयू और ओटी सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, जबकि ओपीडी और आईपीडी में वरिष्ठ चिकित्सकों की तरफ से पूर्व की भांति मरीजों को सेवाएं दी जा रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान आंदोलन में केवल इंटर्न और पीजी डॉक्टर शामिल हैं.

वरिष्ठ डॉक्टरों के हड़ताल पर होने की बात सही नहीं है. उन्होंने कहा कि आंदोलनरत चिकित्सकों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है. शासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया के परिणाम जल्द सामने आने की उम्मीद है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय आने के बाद आंदोलनरत चिकित्सक भी अपनी सेवाओं पर लौटेंगे और अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी.

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