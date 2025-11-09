ETV Bharat / state

कांग्रेस ने नमो शूद्र जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की उठाई मांग, बीजेपी पर साधा निशाना

किच्छा कांग्रेस विधायक तिलक राज बहेड ने नमो शूद्र को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर बीजेपी पर हमला बोला.

Udham Singh Nagar
नमो शूद्र को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 11:02 AM IST

3 Min Read
रुद्रपुर: नमो शूद्र जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग मुखर होने लगी है. किच्छा कांग्रेस विधायक तिलक राज बहेड ने बंगाली समाज के नमो शुद्र जाती के लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा.

राज्य सरकार उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. देहरादून से लेकर प्रत्येक जनपद में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. लेकिन किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बहेड़ ने बंगाली समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि साल 1951 में बंगाली समाज यहां आया था, तब से लेकर वह उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने के लिए लामबंद हैं. उन्होंने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई सरकारें आई और गई, लेकिन बंगाली समाज आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है.

नमो शूद्र जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तेज (Video-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि देश के 7 राज्यों में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो बार बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने का संकल्प रखा गया, लेकिन आज तक बंगाली समाज को उनका हक नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद केसी बाबा ने संसद में बंगाली समाज के नमो शूद्र जाति के लोगों को एससी जाति का दर्जा देने की बात कही थी. जिसका असर देखने को भी मिला था. साल 2005 में तत्कालीन सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सर्वे कराने के निर्देश दिए थे. साल 2008 में सर्वे की रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई. तब से लेकर मामला ठंडे बस्ते में है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हल्द्वानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो नमो शूद्र जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा. अब उत्तराखंड में कई नेता इस मुद्दे पर कई सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य गठन से पूर्व और अब तक सभी सरकारों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर बंगाली समाज के नमो शूद्र जाति के लोगों को एससी श्रेणी में रखने की मांग की है. कांग्रेस के सांसद के बाद बीजेपी के सांसदों ने आज तक संसद में इसका जिक्र भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि गैरसैंण और हाल ही में हुए विधानसभा में भी घुमा फिरा कर बंगाली समाज का हक न देने की बात सामने आई है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पहले किसी व्यक्ति से इस तरह की अनर्गल बयान दिलाती है और उसके बाद बयान को उनका निजी बयान बोल कर लीपापोती करती है. उन्होंने कहा कि 11 साल से बंगाली समाज को गुमराह किया जा रहा है. कांग्रेस अब इस मुद्दे को उठाएगी और गांव-गांव पहुंच कर बीजेपी की करतूतों को बताएगी. उन्होंने कहा कि समाज का ठेका लेकर कुछ नेता उन्हें गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बंगाली कल्याण समिति इस लड़ाई को लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है. अगर राजनीतिक कारणों के चलते वह हिचकती है तो कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी.

पढ़ें-रुद्रपुर में बंगाली समाज का प्रदेशव्यापी सम्मेलन, तीन सूत्रीय मांगों को लेकर हुआ मंथन

रुद्रपुर बंगाली समाज मांग
नमो शूद्र जाति मामला
NAMO SHUDRA CASTE ISSUE
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
RUDRAPUR NAMO SHUDRA CASTE

