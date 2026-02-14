ETV Bharat / state

खाली रेंजों में प्रभारी रेंजर व्यवस्था को लेकर फिर उठी आवाज, डिप्टी रेंजर्स अधिवेशन में बनी रणनीति

सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न : इसी पृष्ठभूमि में राजधानी देहरादून में उपवन क्षेत्राधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया. अधिवेशन में अब तक संघ द्वारा किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ. कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा संगठन के चुनाव रहे, जिन्हें इस बार खास तौर पर सर्वसम्मति से संपन्न कराया गया. सभी पदों पर बिना किसी विवाद या मतभेद के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसे संघ के इतिहास में एक सकारात्मक और अनुकरणीय पहल माना जा रहा है.

प्रभारी रेंजर व्यवस्था की मांग: उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में कई ऐसी रेंज हैं, जहां वर्षों से स्थायी रेंजर की तैनाती नहीं हो पाई है. कहीं एक अधिकारी को दो-दो रेंजों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो कहीं पूरी रेंज प्रभारी व्यवस्था के भरोसे चल रही है. इसका सीधा असर जंगलों की निगरानी, वन अपराधों पर नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण और विकास कार्यों पर पड़ रहा है. डिप्टी रेंजर्स का मानना है कि यदि प्रभारी रेंजर की व्यवस्था को विधिवत लागू कर दिया जाए, तो इन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिल सकती है.

उत्तराखंड में वन क्षेत्रों के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चली आ रही रेंज अधिकारियों की कमी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है. प्रदेश के कई वन प्रभागों में स्थायी रेंजरों के पद खाली होने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं. इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी रेंजर्स (उपवन क्षेत्राधिकारी) संघ के प्रांतीय अधिवेशन में एक बार फिर प्रभारी रेंजर व्यवस्था लागू करने की जोरदार मांग उठी है. अधिवेशन के दौरान न केवल इस गंभीर समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई, बल्कि संगठनात्मक चुनाव भी शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न कराए गए.

देहरादून: उत्तराखंड में वन क्षेत्रों को संभालने के लिए रेंज अधिकारियों की कमी एक बड़ी समस्या रही है. इस बीच डिप्टी रेंजर्स अधिवेशन के दौरान एक बार फिर इन रेंजों में प्रभारी व्यवस्था लागू करने की मांग उठी है. खास बात यह है कि इस दौरान संघ के संगठनात्मक चुनाव भी संपन्न हुए. जिसमें नईं कार्यकारिणी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कही है.

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकेश बहुगुणा को उपवन क्षेत्राधिकारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया. जबकि दिनेश कुकरेती को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. अन्य पदों पर भी सभी सदस्यों की सहमति से पदाधिकारी चुने गए. चुनाव अधिकारी स्वरूप चंद रमोला ने इसे संगठन के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि बिना किसी विवाद के चुनाव संपन्न होना यह दर्शाता है कि संगठन एकजुट है और अपनी मांगों को लेकर गंभीर है.

चुनाव के बाद अपने संबोधन में नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि,

संघ की सबसे बड़ी प्राथमिकता खाली रेंजों में प्रभारी रेंजर व्यवस्था को लागू कराना है. प्रदेश में वन संपदा की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए यह बेहद जरूरी है कि जिन रेंजों में स्थायी रेंजर नहीं हैं, वहां योग्य अधिकारियों को प्रभारी के रूप में स्पष्ट अधिकारों के साथ तैनात किया जाए. इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण भी हो सकेगा.

-मुकेश बहुगुणा, नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष, उपवन क्षेत्राधिकारी संघ-

डिप्टी रेंजर्स का कहना है कि वर्तमान में डबल चार्ज और अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण कई बार निर्णय लेने में देरी होती है. जिसका खामियाजा वन संरक्षण और स्थानीय स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है. प्रभारी रेंजर व्यवस्था लागू होने से इन व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सकता है. संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर शासन और विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद बनाए रखेंगे.

दिलचस्प बात यह है कि सरकार भी इस व्यवस्था के सिद्धांत रूप में खिलाफ नहीं है. शासन से लेकर वन मंत्री स्तर तक प्रभारी रेंजर व्यवस्था को लागू करने की इच्छा जताई जा चुकी है. हालांकि, कुछ पुराने शासनादेशों और न्यायिक अड़चनों के कारण इस पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर इस संबंध में होमवर्क किया जा रहा है, ताकि कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट और टिकाऊ आदेश जारी किया जा सके.

अधिवेशन में मौजूद डिप्टी रेंजर्स को उम्मीद है कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद उनकी आवाज और मजबूती से उठेगी. संघ ने साफ संकेत दिए हैं कि वह केवल मांग उठाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस पहल करेंगे. यदि प्रभारी रेंजर व्यवस्था को जल्द लागू किया जाता है, तो यह उत्तराखंड के वन प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है.

