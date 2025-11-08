ETV Bharat / state

हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक को लेकर होगा आंदोलन, 11 से 14 नवंबर तक शिवसेना निकालेगी यात्रा

दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा का समापन रायपुर में होगा. करीब 400 किमी की यात्रा आंदोलन के दौरान तय की जाएगी.

Danteshwari Temple
हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा (ETV Bharat)
रायपुर: भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ राज्य की शिवसेना इकाई बड़ा प्रदर्शन करेगी. छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा. शिवसेना प्रदेश इकाई के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक लगाए जाने की मांग को शासन के सामने बुलंद करने की तैयारी है.

हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक की डिमांड: शिवसेना के मुताबिक 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर इस यात्रा का समापन 14 नवंबर को रायपुर के शिवसेना प्रदेश कार्यालय में समाप्त होगी.

हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा (ETV Bharat)

कई राज्यों के शिवसेना पदाधिकारी होंगे शामिल: हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा के इस कार्यक्रम में शिवसेना के तीन राज्य के प्रमुख दिल्ली के संदीप चौधरी मध्यप्रदेश के थानेश्वर महावर और तेलंगाना के शिवाजी शिकारे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. 11 नवंबर को दंतेवाड़ा से हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा में दिल्ली और मध्य प्रदेश के शिवसेना प्रमुख शामिल होंगे. तेलंगाना के शिवसेना प्रमुख 14 नवंबर को समापन वाले दिन रायपुर में मौजूद रहेंगे. शिवसेना ने अपने आंदोलन और आयोजन को लेकर आज मीडिया से बातचीत की.

हिंदू राष्ट्र की मांग शिवसेना के द्वारा काफी समय से उठाई जा रही है. छत्तीसगढ़ में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकाली जाएगी. इसके पहले छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ ही गौ हत्या, धर्मांतरण, रोहिंग्या मुसलमान जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जा चुके हैं. दिसंबर 2024 में दिल्ली के जंतर मंतर में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर 2 दिनों तक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 12 राज्य के शिवसेना के प्रमुख पहुंचे थे: रेशम जांगड़े, शिवसेना प्रदेश महासचिव

हमने जिला प्रशासन और शासन से सुरक्षा की मांग भी की है. दंतेवाड़ा से शुरु होने वाली यात्रा कई नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर गुजरेगी. ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो हम ये चाहते हैं. हमारी मांग है कि हमारी यात्रा को प्रभावित इलाकों में सुरक्षा प्रदान की जाए: संजय नाग, प्रदेश महासचिव शिवसेना

दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होगी यात्रा: शिवसेना ने बताया कि यह यात्रा दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर रायपुर के शिवसेना प्रदेश कार्यालय में समाप्त होगी. जिसमें शिवसेना के 3 राज्यों के प्रमुख दिल्ली के संदीप चौधरी, मध्यप्रदेश के थानेश्वर महावर और तेलंगाना की शिवाजी शिकारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है. हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकालकर हिंदुओं से अपील की जाएगी कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें. छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण बस्तर क्षेत्र में हो रहा है. इस दिशा में सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रही. धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लग सके इसलिए हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकाली जा रही है. छत्तीसगढ़ के अंदर बाहर से जो लोग आकर रह रहे हैं. शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने में लगे हुए हैं. ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग की लड़ाई है: रेशम जांगड़े, शिवसेना प्रदेश महासचिव

400 किमी का सफर तय किया जाएगा: शिवसेना के प्रदेश महासचिव संजय नाग ने बताया कि दंतेवाड़ा से जगदलपुर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है. इस दौरान हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकलेगी. एक प्रोटोकॉल के तहत हमने सरकार से मांग की है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से फॉलो गार्ड हमारे यात्रा के सामने रहे. सुरक्षा रहे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि यह इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं. इसके लिए पुलिस और प्रशासन को अवगत करा दिया गया है. हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे. शिवसेना के द्वारा निकाले जाने वाले हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा 11 नवंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होकर 14 नवंबर को शिवसेना के प्रदेश कार्यालय रायपुर में समाप्त होगी. जिसकी दूरी 400 किलोमीटर के करीब रहेगी.

