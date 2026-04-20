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बस्तर में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग ने पकड़ा जोर, अधिवक्ता संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स एक मंच पर

बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी है. इसके लिए अलग-अलग संगठनों को जोड़ने की कोशिश हो रही है.

demand for HighCourt bench
बस्तर में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग ने पकड़ा जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 7:09 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की वर्षों पुरानी मांग अब नए तेवर के साथ सामने आई है. जिला अधिवक्ता संघ और बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है.

2011 से चल रही मांग

जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विक्रमादित्य झा ने बताया कि वर्ष 2011 से लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है और संबंधित पक्षों से पत्राचार भी किया जाता रहा है. अब इस मांग को व्यापक जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जनहित के इस मुद्दे पर समर्थन दिया है. जिससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी.

बस्तर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाकी संगठनों को जोड़ने की कोशिश

आने वाले समय में बस्तर के सभी समाज, संगठन और अधिवक्ता संघों को भी साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी. बस्तर चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष श्याम सोमानी ने कहा कि चैंबर पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता रहा है और हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग भी पुरानी मांगों में शामिल है. अब इस मुद्दे को बस्तर हित में संयुक्त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा.

25 अप्रैल को चैंबर भवन में विस्तृत बैठक बुलाई गई है. जिसमें सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया है. इसी बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी.

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हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग
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DEMAND FOR HIGHCOURT BENCH

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