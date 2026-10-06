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Explainer: पटना में क्यों बढ़ रही है गिर गाय के दूध की डिमांड?

पटना: कहते हैं कि दूध सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि सेहत और शक्ति का वो सफेद अमृत है, जो हर उम्र में जीवन को पोषण देता है लेकिन हाल के दिनों में दूध की शुद्धता को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है. कहीं मिलावट का डर है तो कहीं पशुओं से अधिक दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन के कारण कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

कीमत ₹130-150 प्रति लीटर हालांकि गिर गाय के दूध की कीमत सामान्य दूध से काफी अधिक है. कई जगह यह 130 से 150 रुपये लीटर तक बिक रहा है. सवाल है कि आखिर लोग गिर गाय की तरफ क्यों रूख कर रहे हैं. क्या गिर गाय का दूध वास्तव में ज्यादा सुरक्षित या ज्यादा पौष्टिक है?

गिर गाय का बढ़ रहा है क्रेज ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल और दूध में मिलावट की शिकायत के बीच पटना और आसपास के इलाकों में देसी नस्ल, खासकर गिर गाय के दूध की मांग लगातार बढ़ रही है. कई लोग सामान्य बाजार के दूध की बजाय सीधे डेयरी या फार्म से दूध खरीदना पसंद कर रहे हैं.

"ऑक्सीटोसिन युक्त दूध के सेवन से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कई बार लोग अधिक दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं. ऑक्सीटोसिन लगाकर दूध निकालना ठीक नहीं है, यह कानूनन गलत भी है. ऐसा करते अगर कोई पकड़े जाएंगे तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है लेकिन बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है. "- सुधांशु कुमार, पूर्व अधिकारी, पशुपालन विभाग

2 साल की सजा का प्रावधान बिहार में गाय या अन्य दुधारू पशु से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का अनधिकृत इस्तेमाल दंडनीय हो सकता है. Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 12 में दूध बढ़ाने के लिए पशु के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह इंजेक्शन लगाने पर दो साल तक की जेल, 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और पशु सरकार के पक्ष में जब्त किया जा सकता है.

2018 से सामान्य बिक्री पर है प्रतिबंध हालांकि केंद्र सरकार ने 2014 में Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 26 A के तहत ऑक्सीटोसिन के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित किया था. उस व्यवस्था में वेटरनरी हॉस्पिटल के माध्यम से बेचने का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने घरेलू उपयोग वाले ऑक्सीटोसिन के निर्माण, आपूर्ति और वितरण को और नियंत्रित किया और 1 जुलाई 2018 से ऑक्सीटोसिन को सामान्य retail chemist के जरिए बेचने को प्रतिबंधित कर दिया गया.

"गायों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है. इन चीजों का मानवीय शरीर पर बुरा असर पड़ता है. शरीर के कई अंग प्रभावित हो रहे हैं. दवाई और जहर में मात्रा का अंतर है. ऑक्सीटोसिन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ेगी तो इसका दुष्प्रभाव सामने आएगा. हृदय, किडनी और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है. आज हर एक घर में कैंसर के मरीज मिल रहे हैं. ऐसा इसलिए है कि हम दूषित भोजन और दूध ग्रहण कर रहे हैं." - डॉ. शशि कुमार, प्रख्यात चिकित्सक

दूषित दूध से कैंसर का भी खतरा चर्चित डॉक्टर शशि कुमार भी मानते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंसान के लिए काफी खतरनाक होता है. ऑक्सीटोसिन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ेगी तो इसका दुष्प्रभाव सामने आएगा. इसकी वजह से हार्ट की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है. लिहाजा धड़ल्ले से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए.

ऑक्सीटोसिन को लेकर चिंता क्यों? बिहार में बड़े पैमाने पर ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, ऑक्सीटोसिन एक हॉर्मोन है, जिसका चिकित्सा और पशु चिकित्सा में वैध उपयोग किया जाता है. समस्या तब आती है, जब इसका इस्तेमाल पशु से दूध जल्दी निकालने या दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अनधिकृत तरीके से किया जाता है.

गिर गाय के दूध की डिमांड यही वजह है कि लोग शुद्ध और सेहत के लिए फायदेमंद गिर गाय के दूध की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. गिर गाय की खासियत और उसके दूध के क्या फायदे हैं, इसे विस्तार से जानने से पहले समझते हैं कि सामान्य गाय-भैंस और बाजार में उपलब्ध दूध में मौजूद ऑक्सीटोसिन क्यों इतना खतरनाक है?

गिर गाय का दूध क्यों फायदेमंद?

गिर गाय के दूध में शुद्ध प्रोटीन होता है. यह A1 कैटेगरी मिल्क की तुलना में सेहत के लिए फायदेमंद और सुरक्षित होता है. पचने में भी आसान होता है. इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं. रोजाना सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. गिर गाय दूध में वसा की अच्छी मात्रा होती है. जिस वजह से इससे तैयार पारंपरिक बिलोना घी को उच्च कोटि का माना जाता है.

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A1 और A2 कैटेगरी दूध में फर्क?

दूध के अंदर लेक्टोज, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स जैसे विभिन्न पोषक तत्व होते हैं. जिस दूध में ये तत्व होते हैं, वह A1 कैटेगरी का दूध माना जाता है. इसमें बीटा केसीन प्रोटीन भी पाया जाता है, जो हानिकारक माना जाता है. वहीं A2 कैटेगरी दूध में अमीनो एसिड पाया जाता है, जोकि स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है.

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अमीनो एसिड क्या है?

दूध में अमीनो एसिड का मतलब ये है कि प्रोटीन बनाने वाले वे छोटे जैविक यौगिक मौजूद हैं, जो हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं. दूध में शरीर के लिए जरूरी सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है.

गिर गाय की खासियत

गिर गाय का शरीर काफी मजबूत होता है. जिस वजह से कठोर जलवायु और खराब चारागाह की स्थिति में भी लंबे समय तक जीवित रह सकती है. अन्य देसी नस्लों की तुलना में अधिक दूध देती है. अधिक रोक प्रतिरोधक क्षमता के कारण आसानी से बीमार नहीं पड़ती. इसका स्वभाव भी शांत और मिलनसार होता है. जानकार बताते हैं कि गिर गाय की औसत आयु अन्य नस्लों की तुलना में अधिक होती है.

गुजरात से निकली है गिर गाय की नस्ल

गिर गाय मुख्य रूप से गुजरात के सौराष्ट्र और गिर वन क्षेत्र से निकली है. गिर नस्ल को देश के अलग-अलग हिस्सों में काठियावाड़ी, सोरथी, सुरती, अजमेरा और रेंडा या देसान नाम से भी पुकारा जाता है. जहां तक पहचान की बात है तो उसका माथा गोल और उभरा हुआ होता है. लंबे लटकते कान और पीछे की ओर मुड़े हुए सींग होते हैं.

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फल भी खाती है गिर गाय

पशु पालक राजू कुमार कहते हैं कि गिर गाय का दूध पौष्टिक होता है. इसे A2 मिल्क भी कहा जाता है. दूध के सेवन से शरीर की रोगरोधक क्षमता बढ़ती है. कैंसर जैसे बीमारी से भी लड़ने में दूध सहायक होती है. दूध इसलिए महंगा होता है, क्योंकि गिर गाय को फल भी खिलाना पड़ता है.

"गिर गाय का दूध बहुत पोष्टिक होता है. अनाज के साथ-साथ सेब और दूसरा फल-फूल भी खाता है. जिस वजह से पालना थोड़ा खर्चीला हो जाता है. इसके दूध के सेवन से शरीर में स्टेमिना बढ़ जाता है."- राजू कुमार, गो पालक

गिर गाय को बांधकर नहीं रखा जाता

गो पालक छोटू सिंह कहते हैं कि गिर गाय को बांध कर नहीं रखा जा सकता है. अगर बांध कर रखेंगे तो वह रोने लगती है. जहां तक दूध की खासियत की बात है तो गिर गाय के दूध में सोने का कण भी पाया जाता है, जिसे पीने से बीमारी नहीं होती है. गिर गाय का दूध पूजा-पाठ के लिए भी शुद्ध माना जाता है.

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"गिर गाय को खुला रखना पड़ता है. अगर बांधकर रखियेगा तो रोने लगती है. बाकी पालने में कोई दिक्कत नहीं है. इसका दूध तो बहुत शानदार होता है. स्वादिष्ट तो होता ही है, सेहत के लिए फायदेमंद भी है."- छोटू सिंह, गो पालक

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

गिर गाय के लिए वर्षों से काम करने वाले आरा निवासी विनोद सिंह कहते हैं कि देसी गाय का दूध अलग-अलग कारण से महंगा हो गया है. ऐसे में जरूरी नहीं है कि हम बहुत मात्रा में पिएं. एक कप भी अगर हम पिएंगे तो शरीर को फायदा होगा लेकिन दूध शुद्ध और सेहत के लिए लाभदायक होना चाहिए.

गिर गाय (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि कई बार किसान इसलिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती है और उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है. सरकार को भी किसानों की चिंता करनी चाहिए. जरूरत इस बात की है कि यह अध्ययन किया जाए कि किस को गाय पालन में कितना खर्च पड़ता है और दूध की कीमत कितनी होनी चाहिए?

"लोगों को देसी गाय का दूध का सेवन करना चाहिए. गिर गाय का दूध बेहतर है. जर्सी गाय का दूध हानिकारक होता है. हम जिस गाय के दूध का सेवन करते हैं, उसे भला कैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं. गाय को इंजेक्शन लगाना कितना बड़ा जुल्म है. गायें भी इंजेक्शन देख कर डर जाती है. सरकार को इस पर कड़ाई से काम करना चाहिए."- विनोद सिंह, गिर गाय विशेषज्ञ

गिर गाय विशेषज्ञ विनोद सिंह (ETV Bharat)

क्या बोले पशुपालन मंत्री?

वहीं, बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा, 'किसी को भी कानून के उल्लंघन की इजाजत नहीं है. अगर कोई गलत तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का बेजा इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और दंड का भी प्रावधान है.'

बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. 2023-24 में बिहार में 128.53 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था. 2024-25 में यह बढ़कर करीब 133.98 लाख टन हो गया. यानी बिहार में एक साल में लगभग 5.45 लाख टन दूध उत्पादन बढ़ा है. देश के कुल दूध उत्पादन में भी बिहार महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों में शामिल है.

दूध उत्पादन में नौवें स्थान पर बिहार

बिहार दूध उत्पादन में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है. 2024-25 में 133.98 लाख टन उत्पादन के साथ बिहार देश में 9वें स्थान पर रहा. राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में करीब 5.4% योगदान है. 2024-25 के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश 15.66% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है. उसके बाद राजस्थान 14.82%, मध्य प्रदेश 9.12%, गुजरात 7.78%, महाराष्ट्र 6.71%, पंजाब 6%, आंध्र प्रदेश 5.63% और कर्नाटक की 5.61% हिस्सेदारी है.

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बिहार में प्रतिदिन 26 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है. राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 करोड़ लीटर रोजाना तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए पशुपालकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. पशु की खरीद के लिए सब्सिडी भी मिलती है.

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