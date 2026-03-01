ETV Bharat / state

केदारनाथ यात्रा से पहले पड़ावों पर कूड़ा संकट, व्यापारियों ने उठाई ठोस निस्तारण की मांग

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने की तिथि नजदीक आते ही यात्रा पड़ावों पर स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है. व्यापार संघ गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर, शेरसी तथा फाटा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से ठोस कूड़ा निस्तारण व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

व्यापारियों का आरोप है कि सफाईकर्मी बाजारों में सफाई करने के बाद कूड़े को नदी-नालों में डाल देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और यात्रा की छवि भी धूमिल हो रही है. उनका कहना है कि कूड़ा प्रबंधन को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला.व्यापार संघ प्रतिनिधियों ने बताया कि यात्रा सीजन के दौरान एक छोटा वाहन कूड़ा उठाने आता है, लेकिन कूड़े की अधिक मात्रा के कारण अधिकांश कूड़ा ढेरों में ही पड़ा रह जाता है.

यात्रा समाप्त होने के बाद शीतकाल में भी फाटा बाजार के समीप जंगलों में कूड़ा बिखरा पड़ा है, जिससे भालू समेत अन्य जंगली जानवर आबादी की ओर आकर्षित हो रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब इस समय अधिकांश होटल और लॉज बंद हैं, तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा यहां कैसे पहुंच रहा है. उन्होंने जंगलों में फैले कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण की मांग की है. शेरसी के होटल कारोबारी अशोक सेमवाल ने बताया कि पिछले वर्ष बाजार के एक छोर पर अस्थायी डंपिंग जोन बनाया गया था, जहां शेरसी-बड़ासू के साथ अन्य स्थानों का कूड़ा भी डाला गया.