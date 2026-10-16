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नवरात्रि के समय फलों की डिमांड बढ़ी, जूस के दाम स्थिर, बिक्री बढ़ने से दुकानदार खुश

नवरात्रि के समय जूस,सूखा मेवा और फलों की डिमांड बढ़ जाती है.रायपुर के भी बाजार में तेजी है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट

Demand for fruits rises during Navratri
नवरात्रि के समय फलों की डिमांड बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : October 16, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो चुकी है. 19 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. अगले दिन 20 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा. नवरात्रि पर्व के दौरान राजधानी के फल बाजार में फलों के दाम में प्रति किलोग्राम 10 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है. वही नवरात्रि के दौरान जूस की बात करें तो जूस के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है. बल्कि नवरात्रि के समय जूस पीने वालों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है.


फलों के दाम में हुई मामूली वृद्धि

फल दुकानदार लक्ष्मण पमनानी ने बताया कि नवरात्रि की वजह से फलों के दाम में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. केवल 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि फलों में हुई है. नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड फलों में सेब, अनार, अमरूद, संतरा, सीताफल, सिंघाड़ा और मूंगफली है. नवरात्रि में इंपोर्टेड अंगूर की डिमांड भी बढ़ गई है.

SHOPKEEPERS HAPPY TO INCREASED SALE
फलों समेत सूखे मेवों की डिमांड बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सबसे महंगा फल में मिनी ऑरेंज, साउथ अफ्रीका का ग्रीन ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स न्यूजीलैंड के भी दो से तीन आइटम हैं जिसमें एप्पल है वो भी महंगे है. बावजूद इसके सबकी डिमांड बढ़ गई है. एप्पल 300 रुपए प्रति किलोग्राम, मिनी ऑरेंज 350 रुपए प्रति किलोग्राम, इसके साथ ही रेड ग्रेप्स 400 प्रति किलोग्राम है. फलों की डिमांड नवरात्रि के शुरुआत से ही चालू हो जाती है. यह विजयादशमी के पर्व तक रहती हैं- लक्ष्मण पमनानी,फल दुकानदार

marginal increase in fruit prices
फलों के दामों में मामूली वृद्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नवरात्रि के समय फलों की डिमांड बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाजार में जूस के दाम स्थिर

जूस दुकानदार मोहन देवांगन ने बताया कि नवरात्रि के समय ऑरेंज जूस के साथ मोसंबी पाइनएप्पल अनार के साथ ही मिक्स फ्रूट वाले जूस की डिमांड ज्यादा होती है. सभी तरह के जूस के दाम इस जूस दुकान में 60 रुपए प्रति गिलास जूस के दाम है. जूस के दाम में कोई अंतर नहीं आया है लेकिन फलों के दाम में जरूर बढ़ोतरी हुई है.

no increase in price of juice
जूस के दाम स्थिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्रत करने वाले लोग खासतौर पर इस दौरान जूस ज्यादा पीते हैं. नवरात्रि के पांचवें दिन भी दुकान में जूस पीने वालों की काफी भीड़ थी. नवरात्रि में जूस पीने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में दो से तीन गुना बढ़ जाती है. नवरात्रि को देखते हुए समता कॉलोनी में आयोजित होने वाले गरबा में 60 रुपए की जूस की वजह हमने वहां पर जूस के दाम 50 रुपए कर रखे हैं- मोहन देवांगन, जूस विक्रेता

no increase in price of juice
जूस के दाम में नहीं हुई कोई वृद्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Last Updated : October 16, 2026 at 7:00 PM IST

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SHOPKEEPERS HAPPY TO INCREASED SALE
फलों की डिमांड बढ़ी
जूस के दाम स्थिर
DEMAND FOR FRUITS RISES IN RAIPUR

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