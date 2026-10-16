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नवरात्रि के समय फलों की डिमांड बढ़ी, जूस के दाम स्थिर, बिक्री बढ़ने से दुकानदार खुश

रायपुर : शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो चुकी है. 19 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. अगले दिन 20 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा. नवरात्रि पर्व के दौरान राजधानी के फल बाजार में फलों के दाम में प्रति किलोग्राम 10 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है. वही नवरात्रि के दौरान जूस की बात करें तो जूस के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है. बल्कि नवरात्रि के समय जूस पीने वालों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ गई है.





फलों के दाम में हुई मामूली वृद्धि



फल दुकानदार लक्ष्मण पमनानी ने बताया कि नवरात्रि की वजह से फलों के दाम में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है. केवल 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि फलों में हुई है. नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड फलों में सेब, अनार, अमरूद, संतरा, सीताफल, सिंघाड़ा और मूंगफली है. नवरात्रि में इंपोर्टेड अंगूर की डिमांड भी बढ़ गई है.