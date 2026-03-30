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धनबाद के देवली में स्कूली बच्चों की खतरे में जान! लाल झंडा लेकर बच्चे NH करते हैं पार

धनबाद के देवली गांव में बच्चों को अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल जाना पड़ता है. पढ़ें नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

school in Deoli village Dhanbad
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 5:52 PM IST

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धनबाद: दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर स्थित देवली गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की जिंदगी हर दिन जोखिम में रहती है. बच्चों को तेज रफ्तार वाहनों के बीच जीटी रोड पार कर स्कूल आने-जाने को मजबूर होना पड़ता है. हालात ऐसे हैं कि बच्चे सड़क पार करने से पहले भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.

देवली गांव में छोटे-छोटे बच्चे जान हथेली पर रखकर जीटी रोड पार करते हैं. बच्चों के हाथों में झंडा होता है. वहीं शिक्षक खुद लाल झंडा लेकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं, ताकि वाहनों को रोका जा सके और बच्चे सुरक्षित सड़क पार कर सकें, लेकिन इसके बावजूद खतरा हर पल बना रहता है.

देवली स्कूल के बच्चों की खतरे में जान! (Etv Bharat)

छात्रों का कहना है कि हमें रोड पार करने में बहुत डर लगता है. स्कूल से छुट्टी होने के बाद पहले मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं. घर से स्कूल आने के दौरान रोड पार करने के बाद भी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं.

school in Deoli village Dhanbad
झंडा लिए शिक्षक (Etv Bharat)

अभिभावकों का कहना है कि बच्चों का डर बेवजह नहीं है, यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं. छुट्टी के दौरान सड़क पार करते समय कई बच्चे वाहन की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं. हर समय डर लगा रहता है. जब बच्चे रोड पार करते हैं तो दिल बैठ जाता है.

school in Deoli village Dhanbad
झंडा लेकर सड़क पार करते बच्चे और अभिभावक (Etv Bharat)

शिक्षकों का कहना है कि यह खतरा वर्षों से बना हुआ है. 15 अगस्त के एक कार्यक्रम के बाद बच्चे सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हो गए थे. तीन साल पहले भी बच्चे घायल हुए थे. तब से लेकर आज तक स्थिति जस की तस है.

स्थानीय लोगों और मुखिया ने कई बार फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग की. लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. मुखिया शांतिराम रजवार ने कहा कि हमने कई बार प्रशासन को लिखा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई.

school in Deoli village Dhanbad
उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवली (Etv Bharat)

स्कूल प्रबंधन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. अभिभावक खुद बच्चों को लाने-ले जाने के लिए मजबूर हैं. जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. प्रभारी प्राचार्य अवनीकांत झा ने कहा कि अभिभावक छुट्टी से पहले ही बच्चों को लेने आ जाते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.

school in Deoli village Dhanbad
रोड पार करने से पहले और बाद में प्रार्थना करते बच्चे (Etv Bharat)

लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा हासिल करेंगे. झंडा दिखाकर और जान जोखिम में डालकर सड़क पार कराना, कब तक समाधान रहेगा?

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