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त्योहारों में फूलों की डिमांड बढ़ी, माला बाजार हुआ गुलजार, दामों में हुआ इजाफा

रायपुर : सितंबर से रायपुर सहित पूरे देश में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को विसर्जित किया जाएगा. ऐसे में गणेश उत्सव के दौरान राजधानी रायपुर के फूल बाजार में भी फूलों के दाम आसमान छूने लगे हैं. गणेश उत्सव की वजह से कई प्रकार के फूलों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन बारिश और सप्लाई कम होने के कारण फूलों के दाम में लगभग 50 से 60% तक की वृद्धि हुई है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने फूल बाजार का जायजा लिया. आइए जानते हैं फुल विक्रेता इस बार बढ़े हुए दामों को लेकर क्या कह रहे हैं.









त्यौहारों के कारण बढ़े फूलों के दाम

फूल दुकानदार सोनू यादव ने बताया कि गणेश उत्सव के साथ ही तीजा और आने वाले दिनों में विश्वकर्मा पूजा भी है. इस दौरान फूलों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन बारिश की वजह से आवक कमजोर है. जिसकी वजह से फूल के दाम में लगभग 50 से 60% की वृद्धि हुई है. पूरे भारतवर्ष में बारिश हुई एक कारण है. इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है. फूलों की सप्लाई बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर जैसे शहरों से होती है.इन शहरों में भी फूलों के दाम बढ़े हुए हैं.

त्योहारों में फूलों की डिमांड बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गणेश उत्सव के दौरान फूलों के दाम कम होंगे ऐसी संभावना कम ही है. सेवंती गुलाब सबसे ज्यादा कमल फूल की डिमांड रहती है. दुर्वा और गेंदा फूल के माला की भी डिमांड गणेश उत्सव के दौरान बढ़ जाती हैं. फूल के दाम बढ़े होने के बाद भी खरीददार फुल बाजार में पहुंच रहे हैं. फूल के दाम को लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी दुकान में बन जाती है. क्योंकि जो सामान सप्ताह दिन पहले तक 10 रुपए में मिलता था. उसके दाम बढ़कर आज 30 रुपए हो गए हैं- सोनू यादव, फूल विक्रेता