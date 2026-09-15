त्योहारों में फूलों की डिमांड बढ़ी, माला बाजार हुआ गुलजार, दामों में हुआ इजाफा
छत्तीसगढ़ में त्यौहारों के महीने में फूलों की डिमांड बढ़ चुकी है.ऐसे में फूलों के दाम भी बढ़ चुके हैं.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2026 at 7:59 PM IST
रायपुर : सितंबर से रायपुर सहित पूरे देश में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को विसर्जित किया जाएगा. ऐसे में गणेश उत्सव के दौरान राजधानी रायपुर के फूल बाजार में भी फूलों के दाम आसमान छूने लगे हैं. गणेश उत्सव की वजह से कई प्रकार के फूलों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन बारिश और सप्लाई कम होने के कारण फूलों के दाम में लगभग 50 से 60% तक की वृद्धि हुई है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने फूल बाजार का जायजा लिया. आइए जानते हैं फुल विक्रेता इस बार बढ़े हुए दामों को लेकर क्या कह रहे हैं.
त्यौहारों के कारण बढ़े फूलों के दाम
फूल दुकानदार सोनू यादव ने बताया कि गणेश उत्सव के साथ ही तीजा और आने वाले दिनों में विश्वकर्मा पूजा भी है. इस दौरान फूलों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन बारिश की वजह से आवक कमजोर है. जिसकी वजह से फूल के दाम में लगभग 50 से 60% की वृद्धि हुई है. पूरे भारतवर्ष में बारिश हुई एक कारण है. इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है. फूलों की सप्लाई बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर जैसे शहरों से होती है.इन शहरों में भी फूलों के दाम बढ़े हुए हैं.
गणेश उत्सव के दौरान फूलों के दाम कम होंगे ऐसी संभावना कम ही है. सेवंती गुलाब सबसे ज्यादा कमल फूल की डिमांड रहती है. दुर्वा और गेंदा फूल के माला की भी डिमांड गणेश उत्सव के दौरान बढ़ जाती हैं. फूल के दाम बढ़े होने के बाद भी खरीददार फुल बाजार में पहुंच रहे हैं. फूल के दाम को लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी दुकान में बन जाती है. क्योंकि जो सामान सप्ताह दिन पहले तक 10 रुपए में मिलता था. उसके दाम बढ़कर आज 30 रुपए हो गए हैं- सोनू यादव, फूल विक्रेता
फूल दुकानदार राकेश साहू ने बताया कि फूलों में महंगाई की देखने को मिल रही है. बारिश की वजह से फूलों की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके साथ ही गणेश उत्सव के नाम से फूलों की डिमांड बढ़ गई है. फूलों के दाम में लगभग 60 से 70% तक की वृद्धि हुई है. एक गेंदा फूल की माला पहले 30 से 35 रुपए में मिलता था, लेकिन आज उसकी कीमत बढ़कर 70 रुपए तक जा पहुंची है. 60 रुपए में जो फूल माला पहले बिकती थी. उसके दाम आज 100 रुपए पर पहुंच गए हैं. गणेश उत्सव को देखते हुए खासतौर पर दूर्वा की माला मंगाई जा रही है. दुर्वा की माला भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है. इसके सा थ ही गणेश उत्सव को देखते हुए जूही के फूल भी दुकानदार मंगा रहे हैं.
जूही के फूल कोलकाता से मंगवाएं जा रहे हैं. फूलों की माला में गुलाब, गेंदा, सेवंती, रजनीगंधा, जूही के साथ ही मोती माला की बिक्री बढ़ गई है. गणेश उत्सव में डेकोरेशन के लिए पत्तियों की माला भी दुकानदार मंगा रहे हैं. इस पत्ती की माला को लोग 11 दिनों तक गणेश उत्सव में लगाकर रख सकते है. बारिश की वजह से फूलों का उत्पादन कम होने के कारण अचानक से फूलों के दाम बढ़ गए हैं. बारिश की वजह से कुछ फूल खराब भी आ रहे हैं- राकेश साहू, फूल विक्रेता
|फूल
|पहले (रुपए)
|अब (रुपए)
|35
|60
|60
|100
|250
|500
|200
|300
|100
|150
|70
|120
|100
|500
|600
|1200
|300
|800
|150
|350
|600
|1200
|200
|600
|3
|15
|10
|30
1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार
एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में गणेश उत्सव के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए के फूलों कि बिक्री होती है. बात अगर राजधानी रायपुर की करें तो गणेश उत्सव के दौरान लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक की फूलों की बिक्री होती है. रायपुर में फूलों की सप्लाई बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर के साथ ही कुछ चुनिंदा फूलों की सप्लाई थाईलैंड से होती है.
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