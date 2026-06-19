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भाजपा विधायक संजय पाठक पर क्रिमिनल कंटेंप्ट केस दर्ज करने की मांग, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

विधायक संजय पाठक पर क्रिमिनल कंटेंप्ट केस दर्ज करने की मांग ( ETV Bharat )