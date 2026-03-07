ETV Bharat / state

नैला रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की मांग, विधायकों समेत व्यापारियों का धरना, लिखित आश्वासन के बाद चक्काजाम समाप्त

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के नैला रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू किया गया चक्काजाम समाप्त हो गया है. रेलवे, जिला प्रशासन और विधायक के साथ आंदोलन में बैठे व्यापारियों के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता विफल होने के बाद फिर से जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से चर्चा की.इसके बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर एडिशनल कलेक्टर और SDM ने लिखित आश्वासन दिया. साथ ही साथ सभी कार्यों की मानिटरिंग के लिए टीम गठित कर प्रत्येक महीना कार्य के प्रगति की समीक्षा करने का आश्वासन दिया.

शुक्रवार से विधायक दे रहे थे धरना

6 मार्च सुबह 6 बजे जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप अपने समर्थकों के साथ नैला रेलवे स्टेशन के पास परशुराम चौक के पास चक्का जाम करने और नगर बंद करने निकल पड़े. परशुराम चौक के बीच सड़क मे टेंट लगा कर चक्का जाम कर दिया. विधायक को चक्का जाम में बैठा देख व्यापारियों ने भी अपनी दुकान नहीं खोली और आंदोलन को समर्थन किया. वत्त बीतने के साथ लोगों की भीड़ पंडाल में पहुंचने लगी. इस दौरान इस बात का ध्यान रखा गया और बाईपास सड़क को स्कूली बस, एम्बुलेंस के साथ बाइक कार चालकों के लिए खुला रखा गया.

विधायकों समेत व्यापारियों का धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नैला रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में विकास कार्यों की मांग

आंदोलन में अकलतरा के कांग्रेसी विधायक राघवेन्द्र सिंह, जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू, और चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव शामिल हुए. सभी जनप्रतिनिधियों ने नैला में रेलवे ओवर ब्रिज, नहरिया बाबा मंदिर के पास रैम्प और चांपा मिशन अस्पताल के पास रेलवे अंडर ब्रिज बनाने के साथ नैला रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों की स्टापेज देने की मांग का समर्थन किया.



