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श्रमिकों के लिए ESIC अस्पताल की मांग, मंत्री टंकराम वर्मा ने दिल्ली में रखा प्रस्ताव

श्रमिकों के लिए ESIC अस्पताल की मांग ( Etv Bharat )

रायपुर : छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार प्रयासरत है. इसी कड़ी में बलौदाबाजार के विशाल सीमेंट, पावर एंड स्टील प्लांटस, सहित अनेक लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बड़ी पहल की है.

मजदूरों के इलाज के लिए बड़ा कदम

बलौदाबाजार जिले के मजदूरों को गंभीर बीमारियों और हादसों के समय बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े जिलों की ओर रुख करना पड़ता था. आपातकालीन स्थिति में ये दूरी जानलेवा साबित होती थी. इस बड़ी व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार डॉ. मनसुख मांडविया से दिल्ली में मुलाकात की.

200 बिस्तरों वाले अस्पताल का प्रस्ताव

मंत्री टंकराम वर्मा ने मुलाकात के दौरान बलौदाबाजार में 200 बिस्तर वाले सर्व सुविधायुक्त ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय मंत्री ने इस संवेदनशील जनहित मुद्दे पर बेहद गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे जल्द ही क्षेत्र की जनता को एक आधुनिक अस्पताल की सौगात मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

जिले में 17 हजार 942 पंजीकृत कर्मचारी