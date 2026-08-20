श्रमिकों के लिए ESIC अस्पताल की मांग, मंत्री टंकराम वर्मा ने दिल्ली में रखा प्रस्ताव
बलौदाबाजार में श्रमिकों के लिए 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल की मांग मंत्री टंकराम वर्मा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 7:15 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार प्रयासरत है. इसी कड़ी में बलौदाबाजार के विशाल सीमेंट, पावर एंड स्टील प्लांटस, सहित अनेक लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बड़ी पहल की है.
मजदूरों के इलाज के लिए बड़ा कदम
बलौदाबाजार जिले के मजदूरों को गंभीर बीमारियों और हादसों के समय बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े जिलों की ओर रुख करना पड़ता था. आपातकालीन स्थिति में ये दूरी जानलेवा साबित होती थी. इस बड़ी व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार डॉ. मनसुख मांडविया से दिल्ली में मुलाकात की.
200 बिस्तरों वाले अस्पताल का प्रस्ताव
मंत्री टंकराम वर्मा ने मुलाकात के दौरान बलौदाबाजार में 200 बिस्तर वाले सर्व सुविधायुक्त ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय मंत्री ने इस संवेदनशील जनहित मुद्दे पर बेहद गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे जल्द ही क्षेत्र की जनता को एक आधुनिक अस्पताल की सौगात मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.
जिले में 17 हजार 942 पंजीकृत कर्मचारी
आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में वर्तमान में 17 हजार 942 पंजीकृत कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि सामाजिक सुरक्षा के तहत 18 हजार 308 बीमित व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल रहा है. बीमितों की यह अधिक संख्या स्पष्ट करती है कि इस सुरक्षा चक्र का लाभ न केवल श्रमिकों, बल्कि उनके पूरे परिवार तक पहुंच रहा है.
प्रदेश में ESIC कर्मियों का आंकड़ा
31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 15,66,430 कर्मचारी ईएसआईसी में दर्ज हैं, जिनमें 6,27,260 बीमित पुरुष और 79,237 बीमित महिलाएं हैं. राज्य में ईएसआईसी के तहत कुल 37,283 नियोजक पंजीकृत हैं, जिनमें से 13,426 सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं.
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