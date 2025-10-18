ETV Bharat / state

मिट्टी के दीये की मार्केट में जबरदस्त डिमांड, इस बार खपत हुई दोगुनी, कमाई भी पहले से ज्यादा

मिट्टी के दीयों को बनाने वाले कारीगर इस बार ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी कमाई भी बढ़ रही है.

earthen lamps
मिट्टी के दीये (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 5:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. जहां गत वर्षों में चाइनीज दीये, लाइटें और सजावटी सामानों की जमकर बिक्री हुआ रहा करती थी, वहीं इस बार ग्राहक मिट्टी के दियों, कलश, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता से खरीद रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का असर मार्केट में नजर आ रहा है. झालावाड़ का प्रजापति परिवार जहां गत वर्षों पूरे दीपावली सीजन में एक लाख दीये तैयार कर बाजार में बेचा करता था, वहीं इनकी खपत अब दोगुनी यानी करीब दो से ढाई लाख पहुंच गई है.

परिवार को मिला रोजगार: वर्षों से मिट्टी के दिये तैयार कर रहे मनोहर कुम्हार ने बताया कि पूरे दीपावली सीजन में वह करीब दो से ढाई लाख दिए तैयार कर लेते हैं. वे एक दिन में करीब 4 से 5 हजार दिए तैयार कर रहे हैं. इस काम को करने के लिए पूरा परिवार एक साथ जुटता है. इस बार बाजार में मिट्टी के दीये की मांग अधिक है. उन्होंने बताया कि पहले वह करीब 1 लाख दिये तैयार करते थे, लेकिन दीपक की मांग बढ़ने के कारण इस वर्ष उन्होंने करीब ढाई लाख दीपक तैयार किये हैं. उन्होंने बताया कि यह सारे दीये दीपावली तक बिक जाएंगे. पिछले कुछ सालों में चाइनीज दीयों की वजह से हमारी बिक्री बहुत कम हो गई थी. लेकिन इस बार लोगों ने फिर से मिट्टी के दीये मांगना शुरू कर दिया है.

मिट्टी के दीये के कारीगर की मन रही 'असली दिवाली', बढ़ी बिक्री (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें: महिलाओं ने गाय के गोबर से बनाए दीये, दीपावली की रोशनी बनी आत्मनिर्भरता की किरण

ऐसे बनाते हैं मिट्टी के दीए व अन्य बर्तन: कुम्हार रमेश ने बताया कि मिट्टी से दीये व अन्य आइटम तैयार करने में अधिक मेहनत लगती है. बिक्री बढ़ने से इस बार मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है. उन्होंने बताया कि मिट्टी से दीये व अन्य आइटम बनाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह तैयार किया जाता है ताकि वह चिकनी, लचीली और मजबूत बने. इसके लिए नदी या तालाब किनारे की चिकनी मिट्टी ली जाती है. जिसे छानकर उसमें से कंकड़-पत्थर, जड़ें और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती हैं. बाद में इसमें पानी डालकर गूंथा जाता है ताकि वह मुलायम और लचीली बनी रहे. मिट्टी को पैरों या हाथों से अच्छे से गूंथकर एकसार किया जाता है. जिसके बाद मिट्टी को कुछ घंटों या रातभर के लिए ढककर रख दिया जाता है. इसके बाद मिट्टी को चाक पर रख दीये, मिट्टी के कलश, धुपाड़ा, अगरबती दान, तवा आदि बनाए जाते हैं.

पढ़ें: छोटी काशी में बने दीपक रोशन करेंगे श्रीराम की नगरी, दीपोत्सव के लिए अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख दीये

थोक में 750 मिल रहे 1000 दीये: लक्ष्मी कुम्हार ने बताया कि दीपावली पर मिट्टी के दिये, कलश, धुपाड़ा, अगरबत्ती दान, करवा, तवा, आदि की डिमांड बहुत अधिक होती है. मिट्टी से बने इन आइटम को तैयार करने के लिए एक महीना पहले तैयारी की जाती है. उनका पूरा परिवार इस काम में जुटता है. इस बार मिट्टी के दिये की डिमांड बहुत अधिक है. आमतौर पर 600 रुपए के 1000 दिए थोक से बेचते हैं. लेकिन इस बार का भाव 750 रुपये है. लक्ष्मी ने बताया कि वह खुद भी दिये, मिट्टी के कलश, धुपाड़ा, अगरबत्ती दान तैयार कर लेती हैं. 1 दिन में करीब 200 कलश पर उनके द्वारा रंग रोगन कर तैयार किया जाता है. दीपावली पर करीब 10 हजार कलश एडवांस तैयार किए हैं. मिट्टी के इन आइटम्स को हाड़ौती सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑर्डर पर भेजा जाता है.

पढ़ें: Rajasthan: दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दीये से जगमगाएंगे कई राज्य, कामधेनु थाली से होगी लक्ष्मी-गणेश की पूजा

मिट्टी के दिये, कलश पर उकेरी जाती है विशेष डिजाइन: कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा राधिका ने बताया कि मिट्टी के दिये कलश तथा अन्य बर्तनों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर विभिन्न रंगों के पेंट से आकृतियां बनाई जाती हैं. जिससे यह काफी आकर्षक दिखाई देते हैं. वह खुद पढ़ाई के बाद अपने परिवार का हाथ इस काम मे बंटाती हैं. इसके लिए एक विशेष कीप (कोंन) में रंग भरा जाता है. बाद में बहुत ही बारीकी से आकृति उकेरी जाती है.

मिट्टी के दीयों की बढ़ी डिमांड: गृहणी सीमा बुंदीवाल का कहना है कि मिट्टी का दीया सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति और भावनाओं की गरिमा भी झलकती है. भारतीय संस्कृति में मिट्टी को पवित्र माना जाता है. शादी-विवाह, शुभ कार्य में मिट्टी का महत्त्व है. देश में मिट्टी के दीयों की चमक हमेशा से भारतीय परंपरा की पहचान रही है. चाइनीज उत्पाद भले ही सस्ते हों, लेकिन उनमें वो आत्मीयता और पवित्रता नहीं होती, जो मिट्टी के दीयों में होती है. मिट्टी के दीये पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं. उपयोग के बाद इन्हें मिट्टी में मिलाने से कोई हानि नहीं होती. यही कारण है कि इस बार आम लोग, व्यापारी, समाजसेवी, महिलाएं व तमाम संगठन से जुड़े लोग आगे बढ़ दियों की खरीदारी कर रहे हैं.

TAGGED:

DEMAND OF DIYAS IN JHALAWAR
DIYAS MADE IN JHALAWAR
IMPACT OF VOCAL FOR LOCAL
मिट्टी के दीये की डिमांड
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.