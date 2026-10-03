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नारायणबगड़ का रामलाल मौत मामला, दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग, संदिग्धों का कराया जाए नार्को टेस्ट

रामलाल के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग: मामला चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के दूरस्थ गांव कोठली का है. बीती नौ फरवरी को रामलाल संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हालत में खेतों में पड़े मिले थे. परिजनों के अनुसार, रामलाल के सिर पर पत्थरों से हमला किया गया था और वह लहूलुहान अवस्था में थे. परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही रामलाल की मौत हो गई.

परिजनों ने संदिग्धों के नार्को टेस्ट की मांग की: घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए गांव में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने थराली में रैली निकाली. देवाल मुख्य तिराहे से तहसील परिसर तक निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं और परिजनों ने रामलाल के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. परिजनों का कहना है कि जिन लोगों पर संदेह है, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके.