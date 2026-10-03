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नारायणबगड़ का रामलाल मौत मामला, दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग, संदिग्धों का कराया जाए नार्को टेस्ट

9 फरवरी को रामलाल संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हालत में खेतों में पड़े मिले थे, अस्पताल ले जाते समय मौत हुई थी

NARAYANBAGAD RAMLAL DEATH CASE
रामलाल के परिजनों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 11:26 AM IST

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चमोली: नारायणबगड़ के कोठली गांव का रामलाल संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. थराली में उत्तराखंड क्रांति दल और रामलाल के परिजनों ने रैली निकालकर पुलिस-प्रशासन से मामले में जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. परिजनों ने मामले में संदिग्ध व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी उठाई है. पुलिस ने बताया कि नार्को टेस्ट को लेकर न्यायालय की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

रामलाल के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग: मामला चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के दूरस्थ गांव कोठली का है. बीती नौ फरवरी को रामलाल संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हालत में खेतों में पड़े मिले थे. परिजनों के अनुसार, रामलाल के सिर पर पत्थरों से हमला किया गया था और वह लहूलुहान अवस्था में थे. परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही रामलाल की मौत हो गई.

परिजनों ने संदिग्धों के नार्को टेस्ट की मांग की: घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए गांव में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने थराली में रैली निकाली. देवाल मुख्य तिराहे से तहसील परिसर तक निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं और परिजनों ने रामलाल के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. परिजनों का कहना है कि जिन लोगों पर संदेह है, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके.

थानाध्यक्ष ने कहा नार्को टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है: थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने आंदोलनकारियों और परिजनों को बताया कि-

नार्को टेस्ट की मांग को लेकर न्यायालय में प्रक्रिया की गई है. न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित दस्तावेज नार्को टेस्ट विभाग को भेजे जा चुके हैं. पुलिस के मुताबिक जल्द ही संदिग्ध व्यक्तियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
-विनोद चौरसिया, थानाध्यक्ष-

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को 40 दिन की मोहलत दी: पुलिस के आश्वासन के बाद यूकेडी और परिजनों ने फिलहाल 40 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया है. आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर 40 दिन के भीतर पुलिस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो जिला मुख्यालय पर दोबारा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. परिजनों ने साफ कहा है कि उन्हें रामलाल की मौत का सच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है.
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