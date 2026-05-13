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दिल्ली में डिलिस्टिंग आन्दोलन या सांस्कृतिक समागम, क्या कहा पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने

डिलिस्टिंग पर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत से खास बातचीत. सरगुजा से देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट

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क्या कहा पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 8:10 PM IST

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सरगुजा: डिलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर जनजातीय सुरक्षा मंच 24 मई को दिल्ली में एक प्रदर्शन करेगा. इस बात की जानकारी ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में भी जनजातीय नेता इन्दर भगत ने दी थी. लेकिन वर्तमान में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जयन्ती पर दिल्ली में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम होगा, जबकि तैयारी आन्दोलन की थी. क्या आन्दोलन स्थगित हो गया है. इस विषय पर हमने छत्तीसगढ़ के सीनियर जनजातीय नेता व पूर्व मंत्री गणेश राम भगत से बातचीत की है.

सवाल: अभी फिलहाल तैयारी कैसी चल रही है ?

जवाब: तैयारी में कोई कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी है. लोगों में जोश है. 24 मई को लाल किला मैदान में सभा होगी. हम लोगों ने पूरे देश से 5 लाख का लक्ष्य रखा है. 5 लाख लोगों को ले जाने के लिए कैसे-कैसे लोग जाएंगे, क्या होगा? ये सारी चिंता हम सब लोग पूरे देश के अंदर कर रहे हैं.

क्या कहा पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने (ETV Bharat)

सवाल: छत्तीसगढ़ से क्या लक्ष्य है?

जवाब: अभी टोटल संख्या बताना कठिन है. लेकिन लगभग पूरे देश में 5 लाख लोगों को जाना है. यह लक्ष्य हमने तय किया है. उसके हिसाब से कार्यकर्ता, अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

सवाल: डीलिस्टिंग की मांग पर सरकार के लोगों से क्या कभी आप लोगों की कोई चर्चा हो रही है? क्या लगता है कि सरकार इस बार, इस मांग पर विचार करेगी?

जवाब: कार्तिक उराव जब जीवित थे, सांसद थे. उस समय उन्होंने इस विषय को लोकसभा में रखा था. कमेटी भी बनी थी, लेकिन धर्मांतरण के बारे में कोई पहल नहीं हुई. उसके बाद उनका देहांत हो गया. उस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने निश्चय किया कि 24 तारीख को लाल किले के मैदान में हम हुंकार भरेंगे और डिलिस्टिंग होनी ही चाहिए. उसके लिए हम लोगों से जितना बन सकता है, उतना हम करेंगे.

सवाल: एक अजीब बात इस आंदोलन में दिखती है. जब पहली बार अंबिकापुर की सड़कों पर आप लोग निकले तो भाजपा के बड़े नेता भी उस आंदोलन में शामिल थे. भाजपा ही सत्ता में है. फिर यह हो क्यों नहीं पा रहा है, जब वह समर्थन में ही है.

जवाब: देखिए भाजपा के लोग दिखते हैं. यह तो पब्लिक का काम है. भाजपा का आदिवासी नहीं हो सकता है क्या? केवल जो राजनीति में काम नहीं करता है, वही आदिवासी है. 32% छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्राप्त है. उनको अधिकार है और हिंदुत्व के नाम पर, जनजाति के नाम पर कोई भी, कहीं भी अपनी आवाज को उठाने के लिए स्वतंत्र है. वो आवाज उठाता है.

सवाल: क्या लगता है इस बार सफलता मिल पाएगी?

जवाब: सफलता तो मिलेगी. सफलता जब तक नहीं मिलेगी, तबतक हम लोग इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं. कार्तिक उरांव ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया. अब उस अधूरा काम को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरे हैं. सड़क से संसद तक हम लोग जा ही रहे हैं.

सवाल: राष्ट्रपति भी जनजाति समाज से हैं. क्या उनसे इस विषय पर कोई चर्चा हुई कि उनका क्या मत है?

जवाब: अभी जो आंदोलन होगा, उस बीच महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है. उनसे मिलेंगे. अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे. कहेंगे कि भाई आप भी आदिवासी हैं. आप भी इस पर विचार करिए. हम तो इस काम को पूरा किए बिना आंदोलन को रोकेंगे नहीं. हम तो आंदोलन लगातार चलाते रहेंगे.

ईटीवी भारत को दिए गये इंटरव्यू में जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता गणेश राम भगत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यह रैली डिलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर ही है. लेकिन यात्रा का नाम जनजातीय सांस्कृतिक समागम कर दिया गया है. इस विषय पर जब गणेश राम भगत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समागम करना हमारी परंपरा है लेकिन डिलिस्टिंग की मांग तो उठेगी ही.

उन्होंने इस विषय पर कहा कि नाम कहां बदले? जनजाति समाज की संस्कृति है, उनकी परंपरा है. अभी आप आए, उसके थोड़ी देर पहले हम लोग नाच रहे थे तो यह तो हमारी परंपरा है. हमारा संस्कृति है. हमने उनको जनजाति सांस्कृतिक समागम बोल दिया तो अंतर क्या है. मांग तो डिलिस्टिंग की है, जो हम मांगते आ रहे हैं.

सवाल: केंद्र सरकार चर्चा नहीं कर रही?

जवाब: चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं. चर्चा करने ही तो हम दिल्ली जा रहे हैं.

सवाल: मांग नहीं सुनी गई तो क्या होगा?

जवाब: आंदोलन लगातार चलता रहेगा. आंदोलन रुकेगा नहीं. जबतक धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद नहीं होगा, तबतक आंदोलन चलता रहेगा.

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