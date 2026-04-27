गाजीपुर-हरदोई की घटना पर सपा का प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी और पीड़ितों को मुआवजे देने की सरकार से मांग

गाजीपुर-हरदोई की घटना पर सपा का प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी और पीड़ितों को मुआवजे देने की सरकार से मांग
सपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर हत्यारों की फांसी की मांग की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 4:07 PM IST
रायबरेली: गाजीपुर-हरदोई जनपद में हुई हत्या के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, सपा जिला कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक एक रोष मार्च निकाला गया, इस दौरान सपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और हत्यारे को फांसी व परिजनों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की.
इस संबंध में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ शशिकांत शर्मा ने बताया, गाजीपुर जिले के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ पहले दबंगों ने रेप किया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया. इसी तरह हरदोई जिले के रसूलपुर में भी घर से खींचकर फावड़े से एक युवती की जघन्य हत्या कर दी गई.
उन्होंने कहा कि जब गाजीपुर में हमारी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जब पीड़ित परिवार से मिलने गया, तो वहां के प्रधान प्रतिनिधि ने खुलेआम धमकी दी, कहा, यहां जो भी आएगा उसे वापिस नही जाने देंगे, पुलिस के व्यापक प्रबंध के बाद भी पूर्व मंत्री राम आसरे विश्व कर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाई गई, इसमें हमारे मंत्री जी और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए. हद तो यह हुई कि जो घायल थे उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई, जबकि जो गुंडे आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं.
उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी व विश्वकर्मा समाज एकत्रित हुआ है. ज्ञापन के माध्यम से हमने राज्यपाल से मांग की है कि हत्यारों को फांसी की सजा और पीड़ित परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दियी जाए. बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात सीएम योगी का अभी तक दबंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं गरजा यह समझ से परे है.
इस प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, विधायक देवेंद्र सिंह, विधायक श्याम सुंदर भारती सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें: लखनऊ में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का संदिग्ध अवस्था में रूम में मिला शव, जांच कर रही पुलिस
ये भी पढ़ें: 4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या के दोषी को सज़ा-ए-मौत, एक साल में आया फैसला