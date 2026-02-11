ETV Bharat / state

बस्तरिया भवन बनाने की मूलनिवासियों ने रखी डिमांड, बस्तर दशहरा में होने वाली दिक्कतों का दिया हवाला

भूमकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम के बाद लोग खाली पड़े जमीन पर पहुंचे और वहां पर पूजा पाठ किया.

Demands of indigenous people
बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: जगदलपुर के प्रतापदेव वार्ड में सरकारी आवास तोड़े जाने के बाद लंबे समय से विवादों में घिरी जमीन एक बार फिर सुर्खियों में है. कभी मल्टी स्टोर पार्किंग, तो कभी दिगम्बर समाज के लिए जमीन दिए जाने की चर्चा भी तेज है. हालाकि इसपर कोई भी आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है.

इसी बीच अब भूमकाल स्मृति दिवस पर मूलनिवासी समाज ने इस भूमि पर अपना पारंपरिक जात्रा कर सूअर का बलि दी है. और अपना दावा पेश कर सियासी और सामाजिक हलचल को और तेज कर दिया है.

बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग (ETV Bharat)

बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग

जगदलपुर शहर के बीचो-बीच स्थित प्रतापदेव वार्ड की यह जमीन बीते कुछ महीनों से सियासी विवाद का केंद्र बनी हुई है. यहां पहले सरकारी क्वार्टर बने थे, जो जर्जर हालत में होने के कारण तोड़ दिए गए. इसके बाद इस स्थान पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की योजना बनी, डीपीआर भी तैयार करवाई गई. लेकिन कोरोना काल के दौरान यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई. इसी बीच यह खबर सामने आई कि खाली की गई जमीन दिगम्बर समाज के लिए दी जा रही है. इस मुद्दे को लेकर मेन रोड व्यापारी के अलावा कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मामला और ज्यादा गरमा गया. विवाद अभी थमा भी नहीं था कि भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर निकली मूलनिवासी समाज की रैली जब इस जमीन पर पहुंची, तो एक नया मोड़ सामने आ गया. यहां पर बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग मूलनिवासी सदस्यों ने कर दी.

Demands of indigenous people
बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग (ETV Bharat)

मूलनिवासी समाज के लोगों ने की डिमांड

मूलनिवासी समाज के सदस्य पप्पू राम ने बताया कि यह भूमि उनके पूर्वजों और मूलनिवासियों की है. यह जमीन जगतू माहरा की है और यहां पारंपरिक जात्रा की रस्म अदा करते हुए बस्तर में बलि प्रथा होने के कारण सुअर की बलि दी गई. यह जमीन ऐतिहासिक रूप से मूल निवासियों की है और अब यहां बस्तरिया भवन बनाया जाएगा. ताकि बस्तर दशहरा जैसे बड़े आयोजनों के दौरान बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने की सुविधा हो सके.

Demands of indigenous people
बस्तरिया भवन बनाए जाने की मांग (ETV Bharat)

समाज की ओर से किया गया दावा

मूलनिवासी सदस्य गंगा नाग ने बताया कि भवन बनाने की मांग को लेकर उन्होंने कई बार शासन-प्रशासन को पत्र लिखे. लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार इस भूमि पर अधिकार जताने का कदम उठाया है. मूलनिवासी संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की अड़चन या हस्तक्षेप हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे.

बस्तर दशहरा 2025: निभाई गई कुटुंब जात्रा की रस्म, देवी देवताओं को दी गई विदाई

आज बस्तर दशहरा से वापस दंतेवाड़ा लौटेंगी दंतेश्वरी माई, माता के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी

डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरा का समापन, श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम

TAGGED:

JAGDALPUR
BASTARIYA BHAWAN
BASTAR DUSSEHRA
PRATAPDEV WARD
DEMANDS OF INDIGENOUS PEOPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.