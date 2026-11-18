चतरा एनटीपीसी हादसा: मृतकों के आश्रितों के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये मुआवजा, नौकरी और पेंशन देने की मांग
चतरा एनटीपीसी हादसे के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान नेताओं ने एनटीपीसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.
Published : November 18, 2026 at 5:43 PM IST
चतराः जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी के निर्माणाधीन प्लांट में बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. कोयला प्रबंधन केंद्र के कन्वेयर बेल्ट जंक्शन नंबर एक पर सामान उठाने वाली ट्रॉली गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए. हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी है.
घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास, पूर्व विधायक किशुन कुमार दास, झामुमो जिलाध्यक्ष निलेश ज्ञासेन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि एनटीपीसी प्लांट पहुंचे, लेकिन प्लांट के अंदर जाने से रोकने पर जनप्रतिनिधियों की सीआईएसएफ जवानों से तीखी नोकझोंक हो गई. इसके बाद एनटीपीसी के मुख्य द्वार पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.
बताया जाता है कि हादसा कन्वेयर बेल्ट के जंक्शन नंबर एक पर हुआ, जहां सिम्प्लेक्स कंपनी द्वारा काम कराया जा रहा था. सामान उठाने वाली ट्रॉली गिरने से वहां कार्यरत मजदूर उसकी चपेट में आ गए. मृतकों में एक की पहचान टंडवा निवासी राजेंद्र सोनी उर्फ राजू के रूप में हुई है. वह वर्ष 2019 से कंपनी में कार्यरत थे. मृत मजदूर के भाई दयानंद सोनी ने घटना को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की.
दो मृतकों को नहीं हुई पहचान
वहीं दो अन्य मृत मजदूरों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है. उनमें एक बिहार और दूसरा हजारीबाग का निवासी बताया जा रहा है. एनटीपीसी प्रबंधन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तीन मजदूरों की मौत और दो के घायल होने की पुष्टि की है. प्रबंधन ने मृतकों के आश्रितों को हरसंभव सहायता और घायलों के समुचित इलाज का भरोसा दिया है.
एनटीपीसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप
इधर, सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास ने एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है. पूर्व विधायक किशुन कुमार दास ने भी हादसे के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
आश्रितों के लिए 3-3 करोड़ मुआवजे की मांग
वहीं जेएलकेएम जिला सचिव मोहम्मद गुलाम ने आरोप लगाया कि कन्वेयर बेल्ट का आवरण 33 टन भार उठाने की क्षमता वाला था, जबकि उससे कथित तौर पर 66 टन तक भार ले जाने का काम कराया जा रहा था. नेताओं ने मृतकों के आश्रितों को तीन-तीन करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मृतकों की पत्नी को पेंशन देने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.
घटनास्थल जाने से रोकने पर हुआ विवाद
इधर, एनटीपीसी पहुंचे झामुमो जिलाध्यक्ष निलेश ज्ञासेन, सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास और अन्य जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों को सीआईएसएफ की टीम ने प्लांट के अंदर जाने से रोक दिया. इस पर झामुमो जिलाध्यक्ष और सीआईएसएफ अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. जिलाध्यक्ष ने एनटीपीसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई.
नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को घटनास्थल तक जाने से क्यों रोका जा रहा है? वहीं घटना के कई घंटे बाद भी मलबा पूरी तरह नहीं हटाए जाने को लेकर अतिरिक्त मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने तथा हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
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