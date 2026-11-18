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चतरा एनटीपीसी हादसा: मृतकों के आश्रितों के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये मुआवजा, नौकरी और पेंशन देने की मांग

विलाप करते मृत मजदूर के परिजन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

चतराः जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी के निर्माणाधीन प्लांट में बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. कोयला प्रबंधन केंद्र के कन्वेयर बेल्ट जंक्शन नंबर एक पर सामान उठाने वाली ट्रॉली गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए. हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया विधायक उज्ज्वल दास, पूर्व विधायक किशुन कुमार दास, झामुमो जिलाध्यक्ष निलेश ज्ञासेन समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि एनटीपीसी प्लांट पहुंचे, लेकिन प्लांट के अंदर जाने से रोकने पर जनप्रतिनिधियों की सीआईएसएफ जवानों से तीखी नोकझोंक हो गई. इसके बाद एनटीपीसी के मुख्य द्वार पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.