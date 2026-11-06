दिल्ली सरकार की नई झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति में बदलाव की मांग, लोगों ने कहा- फ्लैट नहीं, जमीन दे सरकार
दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति को अधिसूचित कर लोगों को दीवाली का तोहफा दिया. तुगलकाबाद स्थित इंदिरा कल्याण विहार कैंप के लोगों की प्रतिक्रिया:
Published : November 6, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास की अधिसूचना जारी कर उन्हें दीवाली गिफ्ट दे दिया है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झुग्गीवासियों के लिए एक नई पुनर्वास योजना अधिसूचित की है. दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोग इस समस्या से दशकों से जूझ रहे थे. अब झुग्गी पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार किया है.
दिल्ली सरकार का कहना है कि लगभग पांच लाख परिवारों को स्थायी घर मिलेंगे, यानी लगभग 20 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक घर नहीं है. यह सम्मान, सुरक्षा और उस राजधानी में एक स्थायी पता है, जिसे बनाने में उन्होंने योगदान दिया है.
फ्लैट न देकर सरकार जमीन दे: स्थानीय निवासी
ईटीवी भारत की टीम जब दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा कल्याण विहार कैंप के लोगों से बातचीत की तो कई लोग इस योजना की सराहना की, तो कई लोगों ने इसमें बदलाव की मांग की. 1985 से यहां रह रहे शिवजी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कर्मचारी आए थे. हम लोगों से फॉर्म भरवाया. हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी के बदले वन रूम सेट का फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को फ्लैट ना देकर सरकार कहीं जमीन दे दे, ताकि हम लोग वहां पर घर बना सके. ऐसे में हमारे परिवार का पूरा सदस्य उसे जमीन पर रह सकता है लेकिन अगर फ्लैट मिलता है तो हमारे परिवार का एक परिवार ही उसके अंदर रह सकता है. इसलिए जो पहले की सरकार जमीन देती थी, झुग्गी के बदले ठीक उसी तरह हम लोगों को सरकार जमीन दे दे.
सरकार जमीन दे तो अच्छा रहेगा: स्थानीय निवासी
वहीं अमरकांत चौधरी बताते हैं कि वह वर्ष 1990 से इंदिरा कल्याण कैंप में रह रहे हैं. दिल्ली सरकार हम लोगों को पुनर्वास देने की योजना बना रही है. योजना अच्छी है, लेकिन हम लोगों को फ्लैट नहीं चाहिए. झुग्गी के बदले हमलोगों को जमीन चाहिए, क्योंकि मेरा एक बेटा अपने परिवार के साथ उसे फ्लैट में रह सकता है. लेकिन अगर हमें जमीन दे दी जाएगी तो हम उसे जमीन पर अपने बेटों के अनुसार मकान बनाकर उन्हें दे सकते हैं. इसलिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए और फ्लैट ना देकर हम लोगों को जमीन दे दे तो सबसे अच्छा रहेगा.
बेला देवी इंदिरा कल्याण विहार कैंप में कई वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि कदम अच्छा है. अगर झुग्गी के बदले सरकार फ्लैट दे रही है तो इसके साथ सरकार को सारी सुविधाएं भी हम लोगों को देनी होगी. हम लोगों को पुनर्वास करने का फ्लैट मिलना चाहिए, ताकि इसमें हमारा परिवार अच्छा से रह सके.
फ्लैट में सारी सुविधाएं मिले: स्थानीय निवासी
इंदिरा कल्याण कैंप में रहने वाले प्रेमशंकर बताते हैं कि हम लोग झुग्गी में रहते हैं और अगर सरकार हम लोगों को पुनर्वास करना चाहती है तो ऐसा घर दे जिसमें सब सुविधा हो. एक छोटे से फ्लैट देने से क्या होगा? उसमें हमारा पूरा परिवार तो नहीं रह सकता है, इसलिए जमीन मिल जाए फ्लैट के बदले तो ज्यादा अच्छा होगा. जहां हमारा पूरा परिवार रह सकता है. पहले की सरकार में लोगों को झुग्गी के बदले जमीन मिलता था.
फ्लैट मिलने से लोगों ने जाहिर की खुशी
वहीं इंदिरा कल्याण कैंप में रहने वाली संपत्ति देवी बताती हैं कि हम लोगों को झुग्गी के बदले जमीन चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्लैट चाहिए तो उन्होंने कहा कि हां अगर फ्लैट मिलता है तो भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा.
बता दें, दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय और गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से प्रेरित है. यह दिल्ली में नियोजित पुनर्विकास और भूमि के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा देती है. लाखों परिवारों के लिए, जो वर्षों से अस्थायी छतों और अनिश्चित भविष्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, यह अधिसूचना महज एक सरकारी आदेश से कहीं अधिक है. यह एक स्थायी घर की ओर पहला कदम है.
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