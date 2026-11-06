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दिल्ली सरकार की नई झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास नीति में बदलाव की मांग, लोगों ने कहा- फ्लैट नहीं, जमीन दे सरकार

तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का इंदिरा कल्याण विहार कैंप. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास की अधिसूचना जारी कर उन्हें दीवाली गिफ्ट दे दिया है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झुग्गीवासियों के लिए एक नई पुनर्वास योजना अधिसूचित की है. दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोग इस समस्या से दशकों से जूझ रहे थे. अब झुग्गी पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार किया है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि लगभग पांच लाख परिवारों को स्थायी घर मिलेंगे, यानी लगभग 20 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक घर नहीं है. यह सम्मान, सुरक्षा और उस राजधानी में एक स्थायी पता है, जिसे बनाने में उन्होंने योगदान दिया है.