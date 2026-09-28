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कांग्रेस का प्रदर्शन : CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा काम

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ( etv bharat chhattisgarh )

दुर्ग : दुर्ग में SIR और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया.जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव भवन से दुर्ग कलेक्टोरेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे. प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका.