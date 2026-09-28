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कांग्रेस का प्रदर्शन : CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा काम

SIR और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

Demand for Gyanesh Kumar resignation
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (etv bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 4:00 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग में SIR और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया.जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव भवन से दुर्ग कलेक्टोरेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे. प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका.

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे

कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है और विपक्ष के वोट काटकर फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस अलग-अलग माध्यमों से विरोध जारी रखेगी.

कांग्रेस के प्रदर्शन में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (etv bharat chhattisgarh)

बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे से मिले हुए हैं. एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करके विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है. यही नहीं नए फर्जी वोटर्स को जोड़कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है.जब तक इस मामले में सीईसी इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस जारी रखेगी- भूपेश बघेल,पूर्व सीएम

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प

प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कलेक्टोरेट के आसपास कड़ी सुरक्षा की थी. तीन स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी, वहीं बीजेपी कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ते हुए दो बैरिकेडिंग पार कर लीं. कलेक्टोरेट के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. यहां पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई, इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.


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