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सफाई ठेकों में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नैनीताल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिला पंचायत में सफाई के ठेके में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया.

याचिकाकर्ता करन रावत ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि जिला पंचायत पौड़ी के 15 विकासखंडों में सफाई कार्य का ठेका देने में निजी प्रतिवादी संख्या 8 और 9 ने मिलीभगत कर करीब 75 लाख रुपये के सरकारी धन का गबन किया. उन्होंने इसकी जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट में भी इस ओर इशारा किया गया है.