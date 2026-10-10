सफाई ठेकों में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले ही 2022 की जनहित याचिका संख्या 51 दाखिल कर चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 7:26 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिला पंचायत में सफाई के ठेके में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर 2026 को यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ता करन रावत ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि जिला पंचायत पौड़ी के 15 विकासखंडों में सफाई कार्य का ठेका देने में निजी प्रतिवादी संख्या 8 और 9 ने मिलीभगत कर करीब 75 लाख रुपये के सरकारी धन का गबन किया. उन्होंने इसकी जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट में भी इस ओर इशारा किया गया है.
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले ही 2022 की जनहित याचिका संख्या 51 दाखिल कर चुके हैं. जिसमें पौड़ी जिला पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था. वह अभी लंबित हैं. इसी आधार पर खंडपीठ ने कहा कि एक ही मुद्दे पर अलग याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वे चाहें तो नए तथ्य पूरक शपथ पत्र के जरिए पहले से लंबित जनहित याचिका में रिकॉर्ड पर ला सकते हैं.
वहीं, एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने गैंगरेप के मामले में आरोपियों की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर आपत्ति दर्ज करने को कहा है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने गैंगरेप के आरोपी अमन उर्फ उमर और सोयब की ओर से दायर दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए. आरोप है कि चार लोगों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. अभियोजन के अनुसार घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. आवेदक अमन उर्फ उमर और सोयब ने जमानत की मांग की.
आवेदकों की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता और उसके माता-पिता को पक्षद्रोही (होस्टाइल) घोषित किया जा चुका है. इसी आधार पर सह-आरोपी आजम और दानिश को सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है. आवेदकों ने पैरिटी के आधार पर जमानत की मांग की है.
राज्य की ओर से कहा गया कि केवल गवाहों के पक्षद्रोही होने से आरोपी जमानत के हकदार नहीं हो जाते. उनके अनुसार पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में अभियोजन के पक्ष का पूरा समर्थन किया है. मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष की पुष्टि करती है. उन्होंने आशंका जताई कि आरोपियों ने गवाहों को प्रभावित किया हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि मामला नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में विस्तृत आपत्ति दाखिल करना चाहती है. कोर्ट ने राज्य को आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया. अगली तिथि आगामी 23 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं.
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