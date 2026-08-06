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अंकित मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, 25 पर FIR

बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस को लाठियां भांजनी शुरू की, इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. मामले में पुलिस ने आठ नामजद समेत 20-25 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि करीब तीन घंटे तक राष्ट्रीय राज मार्ग बाधित रहा. पथराव में तीन उपनिरीक्षक घायल हुए हैं. मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

अमेठी: अंकित कश्यप हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को परिजनों के समर्थन में लोगों ने अमेठी-गौरीगंज मार्ग को जाम कर दिया. जाम हटाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई फिर झड़प मे बदल गई.

प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज रवि सिंह के अनुसार, जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरे बान वार्ड नंबर 17 निवासी अंकित कश्यप की सोमवार को गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद परिवार और ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर हत्यारों के खिलाफ बुल्डोजर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

इससे गौरीगंज-अमेठी मार्ग पर भारी जाम लग गई, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. पुलिस ने कई बार प्रदर्शन समाप्त कर मार्ग खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित भीड़ नहीं मानी. आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और ईंट-पत्थर फेंके गए, जिसमे उपनिरीक्षक घायल हो गए.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई फिर झड़प (Photo Credit: ETV Bharat)

उपनिरीक्षक कृपाशंकर यादव की तहरीर पर राज, विजय सिंह, प्रीतम, प्रभाकर मिश्रा, हरिकिशन शुक्ला उर्फ निक्की, गौरीशंकर, विजय पासी और संतोष सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार पाल को सौंपी गई है. घटना में उपनिरीक्षक कृपाशंकर यादव, रामकरन सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह घायल होए है. तीनों घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. फिलहाल तीनों उपनिरीक्षक खतरे से बाहर बतायें जा रहे है.



प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज रवि सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. निर्दोष लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी. वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

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